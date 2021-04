Executivul neaga autenticitatea documentului privind grupul de studiu a datelor COVID: "Nu poarta insemnele corecte ale unor acte oficiale"

Si ministerul Sanatatii a reactionat

De asemenea, Executivul anunta ca "la nivelul aparatului de lucru al Guvernului vor continua verificarile si, daca se va dovedi ca atribuirea caracterului oficial al documentului este falsa, cu siguranta organele competente se vor autosesiza".Precizarile vin dupa ce fostul purtator de cuvant in Cabinetul Ciolos si membru in Consiliul National al PLUS Liviu Iolu a prezentat duminica seara un document din 12 aprilie , de la cabinetul fostului secretar de stat in Ministerul Sanatatii Andreea Moldovan , care prevede constituirea grupului tehnic de lucru in vederea verificarii modalitatii de raportare a datelor referitoare la infectia cu virusul SARS-COV-2. "Nu stiu cine il consiliaza pe domnul Citu, dar ii ingroapa zilnic orice urma de onorabilitate si il indeamna sa minta", a afirmat Iolu."Informatiile aparute in presa cu privire la existenta unui document transmis in atentia premierului Florin Citu, referitor la constituirea unui grup de lucru in cadrul Ministerului Sanatatii privind verificarea raportarilor zilnice privind evolutia pandemiei COVID-19 sunt false si lipsite de fundament.La cabinetul prim-ministrului, la Registratura Generala si la Secretariatul General al Guvernului nu a fost inregistrat niciun document care sa faca referire la infiintarea sau activitatea unui asemenea grup de lucru. Asa zisele documente aparute in spatiul public nu au nicio legatura cu Guvernul sau cu aparatul de lucru al prim-ministrului sau Guvernului", precizeaza Executivul.Conform precizarii transmise luni dimineata, numarul de inregistrare primit de un document preluat la Cabinetul prim-ministrului, Registratura Generala sau Secretariatul General al Guvernului este format din patru cifre, precedat de un numar specific cabinetului la care este inregistrat: 5/xxxx in cazul cabinetului prim-ministrului, 17/xxxx in cazul Registraturii Generale si 20/xxxx in cazul Secretariatului General al Guvernului."Subliniem, de asemenea, ca la preluarea unui document oficial, persoana care preia documentul semneaza mentionand numele in clar, pentru a putea fi identificata.Daca documentul este transmis in plic inchis, plicul se deschide, iar numarul de inregistrare este mentionat pe documentul oficial. Facem aceste precizari tehnice pentru a dovedi faptul ca ceea ce a fost publicat in spatiul public nu reprezinta un document oficial inregistrat la cabinetul prim-ministrului sau Secretariatului General al Guvernului. Corespondenta aparuta in spatiul public nu poarta insemnele corecte unor documente oficiale inregistrate la Cabinetul prim-ministrului, Registraturii Generale sau Secretariatului General al Guvernului. A sustine ca respectiva corespondenta reprezinta documente inregistrate oficial, denota lipsa cunoasterii rigorii corespondentei institutionale si a procedurilor administrative", potrivit Guvernului.La nivelul aparatului de lucru al Guvernului vor continua verificarile si, daca se va dovedi ca atribuirea caracterului oficial al documentului este falsa, cu siguranta organele competente se vor autosesiza."Secretarului de stat Baciu i-am cerut ieri, in urma informatiilor aparute in presa, sa imi spuna daca exista la nivelul Ministerului Sanatatii un grup de lucru, asa cum a fost informatia in presa, care se ocupa de asa ceva. Azi avem conformarea ca acest grup de lucru nu exista. Vom face un grup de lucru care sa investigheze informatia si vom face toata procedura: grup de lucru care trebuie sa vina cu niste concluzii, concluzii care trebuie sa fie prezentate in Guvern si dupa aceea putem sa discutam", a declarat Florin Citu, duminica, dupa ce a fost intrebat daca va trimite un control la Ministerul Sanatatii in urma declaratiilor fostului ministru al Sanatatii potrivit carora ar exista neconcordante intre cele doua platforme in care sunt inregistrate decesele COVID.Ministerul Sanatatii vine cu o prima reactie pe marginea documentului prezentat de unul dintre liderii USR -PLUS pe marginea raportarii mortilor de COVID-19.In acest moment nu exista un grup de lucru legal constituit la nivelul Ministerului Sanatatii. In data de 17 aprilie 2021, premierul Florin Citu, ministrul interimar al sanatatii, a solicitat secretarilor de stat si secretarului general al ministerului documentul de constituire al acestui grup de lucru si un raport al activitatii desfasurate.Atat secretarii de stat cat si secretarul general au comunicat in scris ca nu detin vreun document de constituire al acestui grup de lucru. Singurele elemente concrete mentionate in aceste raspunsuri scrise cu privire la eventualitatea existentei acestui grup de lucru sunt reprezentate de o intentie de constituire si o mentiune despre organizarea unui astfel de grup. In acelasi timp este evocata si o eventuala intalnire despre care se mentioneaza ca nu a avut loc.Declaratiile sustinute de fostul ministru Vlad Vasile Voiculescu cu privire la acest subiect dovedesc faptul ca domnia sa nu cunoaste legislatia, atributiile ce revin functiei de ministru si procedurile administrative. In conformitate cu legislatia in vigoare, in exercitarea atributiilor ce ii revin, ministrul emite ordine si instructiuni cu caracter normativ sau individual. Nu decizii.Ministerul Sanatatii solicita fostului ministrul Vlad Vasile Voiculescu sa inceteze diseminarea informatiilor false in spatiul public si emiterea unor ipoteze lipsite de fundament.