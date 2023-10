Opinii: Guvernul lui Basescu a picat testul

1 septembrie a fost data cea mai asteapta a acestui an. Toata lumea simte ca lucrurile nu merg in directia buna. Ceva nu este in regula cu aceasta guvernare. Majoritatea romanilor si-au pierdut pana si speranta - prea se insista in prostie si eroare. Nimic nu pare sa se indrepte, niciun domeniu nu isi revine.

Guvernul lui Basescu, Emil Boc cel de doua ori numit si o data deja demis, a picat testul increderii populatiei.

85% dintre romani nu mai cred in Executiv. Iar noua din zece sunt convinsi ca actuala putere a luat-o pe drumul gresit.

Ce ar putea sa isi spuna presedintele unei tari in care ar exista aceste date. Care sunt cauzele pierderii credibilitatii totale a Guvernului pe care tu, seful statului, ai insistat sa il vezi in functie, numindu-l de doua ori consecutiv?

Intr-un stat normal, orice premier si-ar fi depus deja demisia, daca neincrederea populatiei in ceea ce il priveste ar fi atins astfel de cote. In orice stat civilizat, presedintele l-ar fi ajutat sa isi dea seama ca demisia de onoare este singura iesire rezonabila din incurcatura.

In Romania insa, slabiciunile presedintelui se intalnesc cu vulnerabilitatile premierului, iar defectele lor se intrepatrund pentru sustinere reciproca.

Guvernul Boc este unic probabil in lume prin faptul ca de-a lungul celei mai grave crize economice nu a initiat si nu a propus nicio masura anticriza. Singurele tentative, timide si neterminate oricum, dateaza din epoca in care alianta PSD - PD-L se afla la guvernare.

Insa si acele masuri au fost, in majoritatea cazurilor, niste erori care, in realitate, mai mult au adancit criza decat sa o salveze.

Unicele masuri anticriza ale lui Boc au fost taierile. De salarii, de pensii, de alocatii, subventii, fonduri si posturi. O viziune barbara ce exprima gandirea si practica primitiva, unde daca ceva nu merge, il dobori cu securea la pamant. Nicio idee care conduca la renasterea economiei, nicio masura care sa incurajeze investitiile.

In cei doi ani petrecuti sub domnia lui Emil Boc, Romania a cunoscut doar efectul coasei - s-a taiat unde s-a vrut, cat s-a putut si de la cei care au acceptat. In schimb, ceea ce s-a taiat si s-a luat de la gura bugetarilor a fost dat sponsorilor din campanie, s-au platit datoriile din campanie, iar clientelismul de partid al PD-L a cunoscut gloria maxima.

Ideea cu care Traian Basescu si-a inceput cel de-al doilea mandat - modernizarea si reformarea statului - s-a dovedit a fi modernizarea celor ajunsi in frunte pe linie de partid.

Reformarea statului roman s-a transformat in distrugerea sistemului de sanatate, alungarea tuturor medicilor, haosul in spitale si falimentarea profesorilor.

Acestea fiind rezultatele guvernarii, pentru ce motiv s-ar mai putea agata actualii guvernanti de putere? Un gest istoric, de minima onoare, ar putea fi demisia in bloc a intregului Executiv condus de Boc.

O dovada de minima responsabilitate din partea presedintelui ar fi demiterea intregului Guvern Boc IV.

In locul acestor dovezi de minima morala vom avea desigur noi si noi gesturi de sfidare a realitatii, a bunului simt si a normalitatii.

