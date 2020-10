Orban, dupa ce Gabriela Firea a anuntat ca vrea sa il cheme la raport: Doamna ar trebui sa reflecteze la dezastrul pe care l-a provocat in administratia Bucurestiului

Ludovic Orban a fost intrebat joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta, ce parere are despre afirmatia Gabrielei Firea potrivit careia va fi chemat in Parlament pentru raspunde unor chestiuni pe tema bugetului de stat."Doamna Firea a pierdut alegerile pentru Primaria Capitalei si sfatul pe care i l-am dat astazi primarului general ales a fost acela sa faca un audit foarte serios la Primaria Capitalei care a fost lasata plina de datorii de fostul primar general in conditiile in care bucurestenii nu au simtit aproape nimic de pe urma mandatului de patru a fostului primar general. Eu cred ca doamna ar trebui sa reflecteze la aceste lucruri, la dezastrul pe care l-a provocat in administratia Bucurestiului, la cheltuielile nesabuite facute cu clientele adunate din randul PSD-ului din toate localitatile din jurul Bucurestiului in societati care nu au niciun fel de utilitate pentru binele public al Bucurestiului si in alte cheltuieli iresponsabile pe care le-a declansat fara sa aiba resursele financiare necesare.In privinta legii bugetului de stat, obiectivul nostru este acela de a adopta legea bugetului de stat si legea bugetului asigurarilor sociale de stat pana la data de 31 decembrie", a declarat Orban.Prim-vicepresedintele PSD Gabriela Firea a anuntat ca social-democratii au decis joi sa il cheme la raport pe prim-ministrul Ludovic Orban privind proiectul de buget pe anul viitor."Daca nu este nimic de ascuns si daca Guvernul nu are intentia de a majora TVA, atunci de ce Executivul nu pune in transparenta decizionala proiectul de buget pe 2021", a adaugat Firea.