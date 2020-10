Orban: Indicele cazurilor de COVID la mia de locuitori se calculeaza raportat la numarul de persoane actualizat de Evidenta Populatiei

"Ieri a fost o dezbatere in media, aici, domnule ministru al Sanatatii, si dumneavoastra, si domnul ministru Vela, si eu am declarat public ca numarul de persoane dintr-o localitate pe baza caruia se decide indicele este cel care exista la Evidenta Populatiei. Se stie ca, saptamanal, in ziua de luni se actualizeaza pe baza datelor de la Evidenta Populatiei numarul de cetateni dintr-o localitate.De ce trebuie tinut cont de acest indice, pentru ca acesta este cel mai aproape de realitate, pentru ca Evidenta Populatiei stie foarte clar cine are domiciliu, cine are rezidenta in localitatea respectiva. Va rog sa nu mai tolerati ca angajati ai INSP sa furnizeze informatii publice care nu respecta deciziile noastre. Tocmai din acest motiv am decis impreuna cu Ministerul de Interne sa inscriem foarte clar acest lucru in anexa Hotararii de Guvern ca sa se stie limpede ca indicele se calculeaza raportat la populatia care este actualizata saptamanal de catre Evidenta Populatiei", a precizat Ludovic Orban, miercuri, in sedinta de Guvern.