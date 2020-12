Patronul lui George Simion, lider si membru fondator AUR, anunta pe cine propune formatiunea ca premier

Patronul lui Simion

Anuntul lui Lulea

Formatiunea este condusa de George Simion, fost candidat independent la europarlamentarele din 2019, si de fostul jurnalist Claudiu Tarziu. Premierul propus de AUR e Calin Georgescu.Co- presedinte al partidului este Claudiu Tarziu, aflat o vreme in conducerea Coalitiei pentru Familie si varf de lance la referendumul din octombrie 2018. In partid si-a gasit locul si Dan Tanasa, unul dintre personajele cheie ale violentelor din Valea Uzului, din iunie 2019.Simion a candidat independent la alegerile europarlamentare din mai 2019, obtinand 1.29% (116,781 voturi). In toamna a pus bazele AUR. Formatiunea a fost infiintata, in septembrie 2019, printr-o decizie a Tribuanlului Bucuresti.Cei trei membri AUR care au cerut infiintarea paridului sunt: Marius Dorin Lulea, Sorin Lulea si Cosmin-Teodor Iosub. Cosmin-Teodor Iosub ocupa in prezent fucntia de prim-vicepresedinte al Organizatiei de Tineret din AUR.Marius Dorin Lulea ocupa in prezent functia de presedinte al Organizatiei Oamenilor de Afaceri din cadrul AUR.De formatieinginer constructor, el este actionar si director la SC IDEAL PROIECT Architecture& Engineering SRL.Este vorba de firma la care figureaza angajat George Simion este detinuta, in proportie de 70 la suta, de Marius Dorin Lulea, vicepresedinte al AUR si Vicepresedinte al Colegiului Dirigintilor de Santier.Intr-o postare publicata luni pe facebook, Lulea arata care este propunerea AUR pentru functia de premier "AUR si-a prezentat din campanie propunerea de premier si nu ii vom insela pe romani. Calin Georgescu este un roman patriot ce se ridica la inaltimea unei asemenea functii. Nu este membru de partid, AUR propune romani competenti, indiferent de statutul lor politic," scrie acesta.