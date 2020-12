Numele favorizat de conducerea PNL pentru functia de premier

Surse politice arata ca, pe lista scurta, favorit al PNL ar fi Florin Citu , si nu Nicolae Ciuca , actualul premier interimar.Explicatia ar fi faptul ca, spre deosebire de Nicolae Ciuca, Florin Citu este membru PNL si astfel ar mai calma tensiunile aparute in interiorul PNL, scrie Adevarul.ro "Preferam pe cineva din partid ", a precizat unul dintre liderii PNL pentru Adevarul. Florin Citu, desi liberal de doar patru ani, este cunoscut in organizatii si a facut campanie in ultimii ani, fiind un adversar recunoscut al PSD , precum si o persoana care ar fi agreata de USR -PLUS. "Nu poti sa pui un om rupt de realitatea din partid", completeaza un vicepresedinte al PNL inainte de sedinta decisiva.BPN, adica conducerea extinsa a PNL, urmeaza sa dea votul pentru propunerea de premier miercuri seara, in sedinta care incepe la ora 18.00.Citeste si: