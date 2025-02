Ponta, la prezidentiale doar daca se reface USL: Antonescu: Minte cu nerusinare, se teme de mine!

Premierul Victor Ponta a declarat, joi seara, ca este indecis cu privire la o eventuala candidatura la prezidentiale.

Seful Executivului a precizat, la Antena 3, ca intratea in cursa pentru Cotroceni depinde de refacerea USL, iar o hotarare in acest sens va fi luata in 25 mai. "Depinde de ceea ce vor decide colegii liberali, dupa 25 mai", a spus el.

"Prima mea optiune e sa refacem USL. Mi-as dori ca domnul Antonescu sa redevina Crin, dar e prea orgolios", a spus premierul.

Ponta a explicat ca, daca se reface USL-ul, functia de presedinte de stat si cea de premier vor fi impartite intre PSD si PNL.

Intrebat daca a mai tinut legatura cu liderul PNL in ultima perioada, Victor Ponta a raspuns negativ, mentionand insa ca nu-l considera pe fostul coleg de alianta "adversar sau dusman politic".

Antonescu: Ponta se teme de mine

In replica, la Realitatea Tv, Crin Antonescu a declarat ca USL-ul nu mai exista, iar Ponta "minte tot buchetul ala de flacai de la Antena 3".

Antonescu a adaugat ca premierul "minte cu nerusinare", este "un premier si un partener mincinos" si "se teme de mine".

"Basescu spune niste lucruri care ii dau sansa propagandei lui Victor Ponta sa se dezvolte. PSD are o mare problema, anume Antonescu si PNL. Se teme de mine. De aceea mi-au construit o imagine de tradator, pentru ca e mai usor pentru ei sa aiba o confruntare cu Basescu si oamenii lui decat cu mine. Ponta minte cu nerusinare. Da, este mincinos, dar nu vreau sa insisti pe asta.

In Romania prima sansa o are acela care minte, daca are guri de amplificare, cel ale carui minciuni sunt repetate, asa cum a castigat si Basescu, cel care n-are rusine, cel care poate sa spuna fara sa clipeasca orice minciuna, insa eu nici nu cedez din aceasta lupta si nici nu ma adaptez, stiu ca am sanse mai mici din aceasta cauza, dar imi asum. Nu e vorba ca dreapta nu e mai mare decat stanga, insa daca vor fi mai multi oameni din Romania sa iesim din acest tipar, eu ma validez drept un candidat la prezidentiale", a spus Crin Antonescu.

Totusi, acesta declarase anterior ca ca prima sansa la alegerile prezidentiale o are fostul sau partener de alianta, Victor Ponta, atuul sau principal fiind "aparatul politic al PSD", insa chiar daca va fi ales, acesta nu va fi un presedinte liber, pentru ca are o problema de model si de cultura.

