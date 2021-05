Florin Citu sustine ca prin digitalizare Romania va scapa de dosarul cu sina mai repede de finalul anului

"Noi am aratat anul trecut si am aratat prin masurile pe care le-am luat la Ministerul Finantelor ca digitalizarea se poate face foarte rapid. Nimeni nu credea anul trecut ca putem sa conectam casele de marcat dupa ce acest proiect a stat vreo 13 ani prin sertare la Ministerul de Finante. Azi, avem peste 30.000 de case de marcat conectate intr-o perioada de criza. Anul trecut am facut pasi importanti si va dau cateva exemple: sistemul de popriri (...) - acum avem sistem electronic in care daca ai facut o plata, celelalte se elibereaza, plata taxelor prin ghiseul.ro - anul trecut am facut ca toate taxele sa se plateasca prin ghiseul.ro, lucrul cu trezoreria se face la distanta, acum nu trebuie sa mai mergeti la ANAF, identificarea pentru un cont la ANAF se face la distanta. Se pot face lucruri peste noapte. Eu cred ca putem sa scapam de dosarul cu sina mai repede de finalul anului. Am aratat ca se poate. Ma astept de la ministri ce am facut anul trecut sa faca si anul acesta", a spus premierul, dupa ce a vizitat Centrul de vaccinare de la Circul Metropolitan Bucuresti.El a fost intrebat cu privire la proiectul initiat de deputatul PNL George Tuta, care vizeaza interdictia adresata institutiilor publice de a le solicita cetatenilor acte sau copii dupa acte emise de autoritati publice.