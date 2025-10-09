PSD decide azi propunerea de premier cu care va merge la Iohannis. Dragnea vrea sa fie un om corect, nu aventurier

PSD decide azi propunerea de premier cu care va merge la Iohannis. Dragnea vrea sa fie un om corect, nu aventurier
Social-democratii se reunesc luni dimineata in sedinta Comitetului Executiv National pentru a decide propunerea de premier cu care vor merge la consultarile de la Palatul Cotroceni.

Liviu Dragnea afirma ca are patru variante in minte, dorind ca viitorul prim-ministru sa fie "corect", care "sa nu fie aventurier", si cu "putere de munca".

Vicepresedintele PSD Gabriela Firea spune ca sunt luate in calcul si femei, dar si oameni de stanga, cu care partidul a mai colaborat, in timp ce secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu vorbeste despre o lista de opt nume de potentiali premieri, printre care actualul ministru al Economiei, Mihai Tudose, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, presedintele Comisiei SRI, Adrian Tutuianu, si europarlamentarul Viorica Dancila.

Sedinta CExN va incepe la ora 10.30, la Palatul Parlamentului. La finalul ei, social-democratii vor vota asupra variantelor de premier, urmand ca delegatia partidului sa mearga, la ora 15.00, la Palatul Cotroceni, cu o singura varianta. Liviu Dragnea anunta ca numele propunerii de premier va fi facut public intr-o declaratie de presa la finalul consultarilor, in jurul orei 16.00.

El a spus ca intai se va discuta in partid despre candidatul la functia de premier, iar dupa ce presedintele va desemna prim-ministrul, se vor discuta in CEx propunerile de ministri. Dragnea preciza ca nu doreste sa mai faca greseala din cazul lui Sorin Grindeanu, in care a mers cu un cec in alb al Comitetului Executiv National.

"Sunt cateva variante pe care le voi propune CEx, nu va fi doar una. Si acum simt usturimea de la o singura varianta", a spus Dragnea, inaintea votului privind motiunea de cenzura de saptamana trecuta.

Intrebat daca are convingerea ca presedintele Iohannis va desemna un premier de la PSD, Dragnea a raspuns: "Eu am convingerea in continuare ca presedintele Iohannis doreste stabilitatea Romaniei".

"Sunt absolut convins ca luni, la consultari, cand eu cu domnul Calin Popescu Tariceanu vom fi prezenti la Cotroceni va accepta propunerea noastra", a subliniat Liviu Dragnea.

