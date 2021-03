Studiile premierului Romaniei versus studiile premierilor altor tari din Uniunea Europeana

Florin Citu - premierul Romaniei

Boyko Borissov - premierul Bulgariei

Mette Frederiksen - premierul Danemarcei

Jean Castex - premierul Frantei

Angela Merkel - cancelarul Germaniei

Kyriakos Mitsotakis - premierul Greciei

Mario Draghi - premierul Italiei

Pedro Sanchez - premierul Spaniei

Stefan Lofven - premierul Suediei

Viktor Orban - premierul Ungariei

Sebastian Kurz - cancelarul federal al Austriei

Ziare.com va propune o comparatie intre studiile premierului Romaniei Florin Citu , si ale premierilor din zece state membre ale Uniunii Europene.Florin Citu a inceput studiile la Grinnell College, Iowa, in Statele Unite ale Americii, in 1992, cand avea 20 de ani. Dupa patru ani de studii a obtinut o diploma de licenta in economie si matematica.A facut masterul tot in SUA, la Iowa State University, specializarea fiind politici monetare aplicate, macroeconomie si econometrie.A continuat cu doctoratul, intre 1999 si 2002, la aceeasi universitate din Iowa unde a facut si masterul, insa nu si-a sustinut disertatia.Florin Citu a obtinut, in 2003, o diploma de studii de la Center for Financial Studies in Frankfurt, pe tema "Metode empirice pentru construirea modelelor macroeconomice".Borissov a absolvit Scoala Superioara Speciala a Ministerului de Interne ca inginer cu rang de locotenent, in 1982. Ulterior, a ocupat functia de comandant de pluton si de companie (unitate militara) in Ministerul de Interne.A fost lector la Institutul Superior de Pregatire si Cercetare Stiintifica a Ofiterilor de Politie din Ministerul de Interne in intervalul 1985-1990.A facut doctoratul, teza lui fiind numita "Pregatirea psiho-fizica a personalului operational".Mette Frederiksen este licentiata in administratie si stiinte sociale, urmand studiile superioare la Universitatea Aalborg, din Danemarca, in 2007.A facut un master in studii africane, la Universitatea din Copenhaga, in 2009.Jean Castez a urmat Scoala Nationala de Administratie din Franta, in 1991. Ulterior a studiat in cadrul Institutului de Studii Politice din Paris, in 1986. Are un master in drept public, obtinand diploma in 1987.Angela Merkel a urmat Universitatea Karl Marx, din Leipzig, Germania, unde a studiat fizica intre anii 1973 si 1978. A fost premiata pentru competentele ei in rusa si matematica si a finalizat studiile cu cea mai buna medie.A lucrat si a studiat la Institutul Central de Chimie si Fizica al Academiei de Stiinte din Berlin - Adlershof, din 1978 pana in 1990. A facut doctoratul in 1986, teza ei fiind in chimie cuantica.A absolvit Colegiul din Atena in 1986. A facut Universitatea Harvard, obtinand o diploma in studii sociale, in intervalul 1986-1990.A facut un master in politica internationala la Universitatea Standford, intre 1992 si 1993. Si-a obtinut MBA-ul la Harvard Business School, intre 1993-1995.Mario Draghi a studiat la Institutul Massimiliano Massimo, din Roma. A absolvit Universitatea Sapienza, din Roma, in 1970, unde a studiat economia. Disertatia sa a fost intitulata "Integrarea economica si variatia cursurilor de schimb".A facut un doctorat in economie la Institutul de Tehnologie Massachusetts, in 1976, teza fiind numita "Eseuri despre teoria economica si aplicatii".Sanchez si-a obtinut diploma de licenta la Colegiul Universitar Maria Cristina, care face parte din Universitatea Complutense, din Madrid, in 1995. A absolvit si Universitatea Libre, din Bruxelles, in 1998, unde a studiat politica si economie. A urmat IESE Business School, din cadrul Universitatii Navarra, in 2002, fiind o universitate privata.Stefan Lofven a studiat liceul Solleftea, iar apoi a facut un curs de sudura de 48 de saptamani. Ulterior, a studiat asistenta sociala la Universitatea Umea, dar a renuntat dupa un an si jumatate.Viktor Orban a studiat dreptul la Universitatea Eotvos Lorand, din Budapesta, in 1987.Sebastian Kurz a urmat Facultatea de Drept a Universitatii din Viena.