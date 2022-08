Vass: Fara femei si IMM-uri Romania nu se poate relansa economic

Andreea Paul Vass, consilier personal al premierului Emil Boc, a declarat joi ca nu se poate vorbi de competenta in mediul de afaceri fara prezenta femeilor si a IMM-urilor.

Prezenta la Forumul pentru IMM-uri organizat joi la Bucuresti, Vass si-a exprimat satisfactia cu privire la prezenta foarte multor femei in sala de conferinte.

"Ma bucur ca vad multe femei in sala si, de asemenea, in prezidiu, asta arata ca exista competenta in mediul de afaceri, mai multa decat in politica. Fara femei si IMM-uri nu exista competenta, fara femei si IMM-uri Romania nu se poate relansa economic", a afirmat Vass citata de Mediafax.

De asemenea, ea a marturisit ca a discutat si cu Irinel Cristu, secretar de stat in Ministerul Economiei pe aceasta tema. "Am vorbit sa cautam solutii de incurajare a implicarii femeilor din mediul rural in activitatea antreprenoriala", a mai spus Vass.

La Forumul pentru IMM-uri au participat, printre altii si premierul Emil Boc si ministrul Economiei Adriean Videanu.

