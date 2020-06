Apelul lui Iohannis catre Ciolacu, Ponta si Tariceanu: "Fiti responsabili! Virusul nu dispare printr-un vot in Parlament"

Ziare.

In ultimele zile, liderii politici ai PSD , Pro Romania si ALDE Marcel Ciolacu , Calin-Popescu, Tariceanu si Victor Ponta - au declarat ca partidele pe care le reprezinta vor vota impotriva prelungirii starii de urgenta, motivand ca testele zilnice efectuate pentru depistarea COVID-19 nu sunt constante si ca bolnavii trebuie sa beneficieze de acces normal in spitalele care momentan nu functioneaza la capacitate normala.Presedintele Romaniei a mai adaugat, in declaratia pe care a facut-o marti, ca virusul nu dispare printr-un vot, iar prelungirea starii de urgenta nu presupune masuri mai stricte, ci, din contra, vor continua sa se ridice si sa se relaxeze restrictiile.Masuri de relaxare, incepand cu 15 iunie:- Este posibil sa continuam cu cateva noi masuri de relaxare, adica unele dintre restrictiile in vigoare nu o sa mai fie dupa 15 iunie:- Se vor putea redeschide mall-urile, cu exceptia restaurantelor si a locurilor de joaca- Se vor putea organiza evenimente private cu numar mai mare de participanti, adica 20 de persoane, daca evenimentul se desfasoara in interior, si 50 de persoane, daca evenimentul are loc in exterior.- Va fi posibila redeschiderea afterscholl-urilor, a gradinite si a crese private, incepand cu data de 15 iunie- Va fi posibila redeschiderea salilor de fitness, dar cu respectarea distantarii sociale si a normelor impuse de Ministerul Sanatatii.- Va fi posibila deschiderea piscinelor exterioare, cu respectarea regulamentelor sanitare speciale, care vor fi puse la dispozitia celor care sunt interesati.Masuri de izolare la domiciliu, de autoizolare:- Masuri mai relaxate in raport cu statele unde numarul de imbolnaviri din ultimele 14 zile este sub 5 cazuri la milionul de locuitori (nu se califica tari precum Italia, Spania, Franta, Belgia, Suedia, Olanda).- Se prelungeste starea de alerta, dar cu mai putine restrictii.Liderul interimar al PSD a declarat, la finalul saptamanii trecute, ca PSD nu e dispus "sa mai inghita balivernele ministrilor liberali. Guvernantii nu mai au nici legitimitatea sa ne dea lectii despre cum sa ne protejam in fata coronavirusului dupa episodul scandalos din cladirea Guvernului, unde Orban si camarila PNL chefuiau cu whisky si trabucuri. Doar specialistii in sanatate publica trebuie sa spuna clar tarii ce fel de masuri trebuie luate mai departe". In postarea sa de pe facebook, Ciolacu s-a dezlantuit precizand ca "PSD nu mai vrea continuarea Klaustrofobiei ca model de guvernare a tarii!Pe de alta parte, liderul Pro Romania, Victor Ponta, a precizat, intr-o postare pe pagina sa de Facebook : "Sigur ca voi vota impotriva in Parlament (asa cum am votat toti cei de la ProRomania)! Dar, de data aceasta, voi merge si la proteste in Piata Victoriei!!! Stiu ca acest Guvern trebuie sa puna de tot Romania in genunchi! Dar e prea mult!".La randul sau, presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu , a transmis ca formatiunea pe care o conduce "nu va vota aceasta prelungire la prelungire": "Asa cum am spus, Guvernul PNL va incerca sa prelungeasca starea de alerta! Tot asa cum am spus inca de acum cateva zile, ALDE nu va vota aceasta prelungire la prelungire!De ce? Motivele sunt multiple. In primul rand, Guvernul ia decizia de a ne tine alertati inca o luna bazandu-se pe dinamica imbolnavirilor. Numai ca ei nu ne spun cum isi dau seama de o anumita evolutie, in sus sau in jos, a numarului de imbolnaviri in conditiile in care noi nu stim cati romani sunt testati. Poti sa ai 3000 de teste intr-o zi, dar tu sa ai sub 1000 de persoane testate. Atata timp cat tu ca stat testezi putin, nu iti poti da seama care e realitatea.Apoi, numarul de teste zilnice nu e constant. Azi ne anunta ca au sub 3.000 de teste, maine ne zic ca fac 8.000. Nu e normal acest mod de testare, pentru ca nu o sa iti dai seama niciodata cum stai!"