Basescu a petrecut in mijlocul aromanilor pe litoral

Dupa ce a terminat cursurile si a luat examenul pentru reinnoirea brevetului de comandant de nava, presedintele Basescu si-a continuat vacanta la malul marii. Seful statului le-a facut o surpriza aromanilor si a luat parte vineri seara la o petrecere organizata de ei pe plaja din Eforie Sud in cadrul Festivalului International al Folclorului Aromanesc.

Basescu a urmarit spectacolul oferit de ansambluri de cantece si dansuri aromane din Romania, Macedonia, Bulgaria si Albania.

Cu aceasta ocazie, seful statului a facut fotografii cu artistii de pe scena si cu turistii, dar si o baie de multime.

Presedintele a remarcat costumele nationale. "Am fost invitat si mi-a facut placere. Am vazut dansuri albaneze si am vazut dorinta lor de a pastra cultura minoritatii din Romania ceea ce este foarte important. Am vazut si un costum popular albanez despre care nu stiam nimic si care mi s-a parut foarte elegant", a declarat seful statului.