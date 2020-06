Cine va fi urmatorul presedinte?

Victor Ponta sau pohta ce a mai pohtit-o si a ratat-o

Enigmaticul domn Rares Bogdan

Gabriela Firea - persoana cu oala in doua luntrii

Ce n-a intrat in calcule

Pentru 2024 insa, au inceput sa trepideze inca de pe acum amatorii, care atunci faceau pe niznaii la cuvantul Cotroceni, cam ca in esopiana istorioara cu vulpea si strugurii, dovediti prea acri pentru ca erau prea sus.Faptul ca actualul presedinte nu mai poate candida si la un al treilea mandat este datator de sperante pentru multi, hotarati sa lupte cu curaj in ring, atata vreme cat adversarul nu si-a aratat inca muschii la lume.Trebuie sa existe o explicatie pentru care fostul premier s-a apucat sa fure startul cu un avans de peste patru ani si sa-si anunte de pe acum intentia de a candida in 2024. Poate isi inchipuie ca in politica se aplica practica dupa care primul venit este totdeauna si primul servit.Sau poate vrea sa le dea un semnal fostilor colegi din PSD, pentru a le aminti ca n-au altul mai breaz si ca el este cavalerul calare pe un cal alb, capabil sa-i salveze pe toti, cu partid cu tot, daca va ajunge din nou la ce a fost si chiar mai mult decat atat.Cu asta prinde doi iepuri deodata. Pe de o parte, ii atrage atentia lui Ciolacu cat de neinsemnat este dansul pe scena politica, incapabil sa-si doreasca el functia suprema, iar pe de alta parte atrage atentia intregii pesedimi ca numai prin revenirea lui Ponta in PSD, partidul va ajunge sa nu rateze Cotrocenii, pentru a patra oara consecutiv.Exista insa si o a treia explicatie. Stie oricine ca Ponta n-ar avea nicio sansa de reusita, mergand numai pe sustinerea partiduletului PRO Romania. Singura lui sansa este sa aiba sustinerea neconditionata a aliantei in curs de constituire PSD+ALDE+PRO Romania.Semnalul lui este foarte clar: nici vorba nu poate fi de alianta, daca liderul ALDE mai are cumva si alte veleitati, decat aceea de conserva expirata.- constata un intelept din vechime - si nu o data a confirmat istoria acest adevar. De ce nu l-ar confirma si fostul gazetar Rares Bogdan, ajuns sa fie implinit, dupa atatea succese cate a marcat in ultima vreme?Si totusi, nu-mi aduc aminte ca dansul sa fi afirmat vreodata ca si-ar dori sefia partidului, a guvernului sau chiar a inaltei demnitati de la Cotroceni. Este plauzibil. Rares Bogdan este un om realizat, s-a vazut cu sacii in caruta si nu stiu daca exista in tara vreo demnitate de pe urma careia sa incaseze atata cat ii intra in cont la Bruxelles. Ce si-ar putea dori mai mult?Dar mai ales, europarlamentarul este un om pragmatic si foarte realist. Nu da usor vrabia din mana. Mi-aduc aminte ca nici gazetaria n-a parasit-o cu una, cu doua. Si n-am nicio indoiala ca si-a facut calcule precise cum sa-si prelungeasca mandatul european, atunci cand acesta va expira.Un singur fapt il poate impinge sa renunte la asemenea avantaje materiale, pentru a candida la cea mai inalta functie in stat: daca, la expirarea mandatului domnului Iohannis, PNL ar risca sa piarda presedintia sub amenintarea unui alt partid si, mai ales, in cazul cand acest partid ar fi PSD.Fara indoiala, interesele materiale nu sunt de neglijat pentru el, dar deduc chiar din afirmatiile facute de dansul pana acum ca, daca partidul ar fi la ananghie si ar avea mare nevoie de el, s-ar sacrifica. Mi se pare credibil. Prea a actionat pana acum asa, ca sa pot banui contrariul.Iar, daca ar candida, ce s-ar intampla? In opinia mea, ar avea multe sanse sa castige in 2024, dar asta nu depinde numai de el. Depinde de un adversar, pe care poate inca nici nu-l cunoastem.Fara niciun dubiu, Gabriela Firea este cea mai marcanta pesonalitate a PSD. Dar tocmai personalitatea cea mai de vaza nu lasa de inteles ca ravneste sus de tot, asa cum pretinde intelepciunea cugetatorului din vechime, de care vorbeam mai devreme.In opinia mea, nu lasa de inteles, dar ravneste. Dar doamna Firea este un om pragmatic. I-ar placea sa joace la doua capete - cand cu gandul la primarie, cand la presedintie - desi stie ca jocul este daunator.De aceea, domnia sa se codeste cand vine vorba de asemenea tinte marete si insista mereu pe empatia netarmurita revarsata de ea asupra bucurestenilor. Oricat de tentanta este tinta, oricat i-ar lasa gura apa, Gabriela Firea evita sa declare cu subiect si predicat ca ar duce-o gandul la Cotroceni chiar si in 2024.In locul ei, a declarat insa Marcel Ciolacu, intr-o fraza care ma uluieste:Zic ca ma uluieste fraza, intrucat domnul Ciolacu a iesit cu declaratii in presa fara sa fi discutat ceva cu "cel mai bun candidat" al sau. Iar raspunsul doamnei Firea nu s-a lasat asteptat:Ce sarja amicala? Aici sunt intepaturi "tovarasesti" intre colegi. Ponta isi doreste presedintia sprijinit de viitorul grup PSD+ALDE+PRO Romania, Ciolacu incearca sa-si convinga colegii ca el este cel mai potrivit presedinte de partid, dar presedintia tarii i se potriveste altcuiva, iar Firea arata ca n-a fost intrebata, fara sa raspunda la obiet: da sau nu.Bag de seama ca nimeni n-a gandit daca, nu cumva, are si domnnul Iohannis calculele sale. Oare nu este preocupat de cine-i va fi urmasul? Fireste, dansul nu poate hotari, nici macar nu poate propune. Dar poate face calcule cate doreste.Intuiesc ca domnului Iohannis, ca unui adevarat om cu viziune, nu-i este indiferent cui ii va preda dansul stafeta lucrului inceput, ca sa-l continue mai departe tot asa si nu cumva sa faca tabula rasa, numai ca sa ia totul iarasi de la zero.