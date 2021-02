Ciolacu: "Guvernul Citu a venit cu un buget al rusinii, al austeritatii si subdezvoltarii. In proiectul PSD, cu aceiasi bani, am demonstrat ca se pot creste veniturile oamenilor si mari alocatiile copiilor"

"Austeritate"

"Aceiasi bani, viziuni diferite! Guvernul Citu a venit cu un buget al rusinii, al austeritatii si subdezvoltarii. Cu un buget negociat nu in functie de prioritatile Romaniei, ci in functie de cine a fost mai coltos in Coalitie. Au facut intocmai cum spunea Citu anul trecut: Sanatatea si Educatia nu sunt o prioritate, nu conteaza.Vedem acum ca nici producatorii romani nu conteaza. Nici firmele romanesti. Nici veniturile celor care muncesc sau care sunt acum la pensie! Tot ce conteaza a fost cine a bagat mai repede mana in vistierie ca sa isi ia partea pentru a-si hrani clientela", a scris, vineri, pe Facebook , Marcel Ciolacu.Ciolacu afirma ca, in proiectul de buget al PSD, se pot creste veniturile oamenilor, mari alocatiile, creste bugetul Sanatatii, investi in Educatie."PSD a propus un proiect de buget, in care - cu aceiasi bani! - am demonstrat ca se pot creste veniturile oamenilor, mari alocatiile copiilor, creste bugetul Sanatatii pentru a combate cat mai rapid pandemia, investi in Educatia copiilor nostri si se poate sprijini mediul de afaceri! Pe scurt, exact cu aceiasi bani, se poate proteja puterea de cumparare a romanilor, sprijini mediul de afaceri romanesc si se pot face investitii in mari proiecte de infrastructura, pentru a reporni economia", a mai scris Ciolacu.Liderul PSD afirma ca Guvrnul nu este "in stare sa ofere dezvoltare decat clientelei"."Pentru restul, adica pentru marea majoritate a romanilor, doar austeritate! Luati proiectul de buget elaborat de PSD! Veniti cu el in Parlament! Inca puteti opri dezastrul in care veti afunda Romania ", a mai afirmat Ciolacu.Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021 a fost publicat, joi seara, pe site-ul Ministerului Finantelor.Printre masurile pe care Executivul le are in vedere se afla "mentinerea in anul 2021 a cuantumului sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor, primelor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2020, in masura in care personalul ocupa aceeasi functie si isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii", nu vor fi acordate premii sau indemnizatii de vacanta, compensarea orelor suplimentare pentru personalul bugetar numai cu timp liber corespunzator; pentru politisti si cadre militare se mentin reglementarile din anii anteriori care vizeaza acordarea drepturilor salariale pentru activitatea desfasurata in zilele de sarbatori legale.Studentii de la forma de invatamant i freceventa de la institutii de invatamamnt acreditate, cu varsta de pana in 26 de ani, au reducere 50% la transport.