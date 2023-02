De ce vrea Obama sa se impace cu Iranul?

Atunci cand Barack Obama a dat primul sau interviu in calitate de presedinte ales al americanilor canalului de televiziune Al Arabya, lumea a frematat.

Dupa o administratie care si-a axat mare parte din politica externa atacand Iranul, mergand pana la amenintari de razboi, noul venit la Casa Alba a intors foaia si s-a declarat dispus sa comunice cu omologul sau de la Teheran.

Probabil ca l-a lasat cu gura cascata pana si pe Mahmud Ahmadinejad care, dupa un mesaj video al presedintelui american care a oferit Iranului "un nou inceput", s-a declarat gata sa discute cu "onestul" Obama.

In timp ce Bush a pus Iranului conditia sa renunte total la programul nuclear, inainte de a incepe orice negocieri privind ridicarea embargoului, Obama s-a aratat dispus sa trateze Iranul ca pe un stat egal.

Noua abordare reprezinta, practic, intredeschiderea unei usi. Pentru ca Obama a subliniat chiar saptamana trecuta ca Ahmadinejad este doar unul din detinatorii puterii in Iran si ca, in ultima instanta, puterea se afla in mainile liderului suprem, Ayatollahul Ali Khamenei.

Iar declaratia secretarului de stat Hillary Clinton de miercuri, potrivit careia "suntem mai mult decat pregatiti sa intindem o mana Iranului pentru a discuta diversele probleme, dar pregatim terenul pentru sanctiuni foarte severe daca procesul de pace ar cadea in derizoriu", demonstreaza ca atitudinea Americii nu este fara intoarcere.

Ads

Posibil motiv de impacare

Care ar putea fi unul dintre motivele pentru Washingtonul si-a indreptat atentia cu un zambet spre Teheran, riscand sa incrunte sprancenele Israelului?

Potrivit mai multor surse, expertii Pentagonului si ai NATO vizeaza o posibila folosire a Iranului pentru aprovizionarea trupelor din Afganistan, aceasta varianta fiind considerata "cea mai scurta si mai sigura".

Surse militare citate de ziarul New York Times au pus ochii pe portul Chabahar, din Golful Oman, drept cel mai bun loc pentru debarcarea marfurilor, legat ulterior pe cale terestra de orasul afgan Zaranj, dupa strabaterea Balucistanului iranian.

Asa cum s-a intamplat si in razboiul din Irak, Washingtonul bate din nou la portile Teheranului, in incercarea de a gasi o solutie la situatia de instabilitate a acestei tari de frontiera cu republica islamica.

Nu este prima data cand ambele puteri vor dialoga asupra cazului afgan, avand in vedere ca, in 2001, dupa atentatele din 11 septembrie, Republica islamica a colaborat intr-un prim moment la lupta impotriva talibanilor. Insa doar pana cand, patru luni mai tarziu, presedintele George W. Bush a inclus pe atunci guvernul reformistului Khatami pe lista tarilor apatinand 'axei raului'.

Ads

Intre ciocan si nicovala

De cealalta parte a baricadei, Iranul pare sa fie speriat de prietenia brusca a Americii. In 2009, Iranul sarbatoreste 30 de ani de la revolutia islamica si, in iunie, are prevazute alegerile prezidentiale.

Pentru moment, este strans intre ciocan si nicovala. Pe de-o parte se afla Barack Hussein Obama, care a spart mitul "Marelui Satan", propunand sfarsitul celor 30 de ani de ostilitati continue. Apoi, Ayatollahul Ali Khamenei i-a avertizat pe iranieni, dupa mesajul sefului de la Casa Alba, ca "Obama poarta o manusa de catifea peste un pumn din otel".

Sentimentele anti-americane, scrie Times, stau la baza revolutiei islamice.

Iranul a privit cu ingrijorare strangerea de mana dintre Hugo Chavez si Barack Obama de saptamana trecuta, de la summit-ul Americilor, precum si semnalele de apropiere de Cuba.

Ads

Dand la o parte conceptul de America insetata de putere nu ar insemna numai curatarea zidurilor Teheranului de grafitti-urile anti-americane, ci si inlaturarea pilonului principal al ideologiei Ayatollahului.

O alta mare provocare a Iranului este programul sau nuclear. Dotarea cu armament conventional este invechita, desi a investit masiv, in ultimii ani, in rachetele cu raza lunga de actiune. Punctul sau forte este tehnologia nucleara, expertii afirmand ca este la o distanta de cateva luni de bomba atomica.

Acest lucru ar pune Iranul pe un curs de coliziune cu Occidentul, lumea araba si mai ales cu Israelul, care a afirmat de mai multe ori ca se va folosi de orice mijloc pentru a impiedica Teheranul sa produca bomba atomica.

Ads