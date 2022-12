Doru Maries vrea sa intre in politica

Presedintele Asociatiei 21 Decembrie 1989, Doru Maries, a declarat sambata, ca intentioneaza sa intre in politica dupa ce va demisiona din aceasta functie.

"Sunt in aceasta functie de opt ani si sunt ferm hotarat sa demisionez de indata ce statutul pe care l-am votat astazi va fi ratificat de catre instanta", a precizat Maries pentru Agerpres.

El a spus ca functia de presedinte al asociatiei, pentru care mai are mandat pentru un an, nu ii da libertate totala de exprimare.

"Ma gandesc ca intr-un viitor, mai mult sau mai putin indepartat, sa ma implic in politica, singura solutie de a reusi in ceea ce nu se poate de pe pozitia pe care o ocup la o asociatia civila", a explicat presedintele Asociatiei 21 Decembrie 1989.

In cadrul Adunarii Generale a asociatiei, care a avut loc sambata, mai multi participanti s-au opus vehement demisiei din functia de presedinte a lui Doru Maries.

Acesta nu a divulgat partidul spre care se va indrepta, dar a spus ca in niciun caz nu va alege vreun partid extremist sau PSD-ul.

Doru Maries a anuntat ca va convoca Adunarea Generala dupa ratificarea noului statut al organizatiei de catre instanta, cadru in care va fi propus noul for de conducere, mentionand ca singurul lucru pe care nu il doreste sub nicio forma este disiparea asociatiei.

Ads