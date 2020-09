Intrebarea la care trebuie sa raspunda Maia Sandu!

Principalii actori vor fi Maia Sandu si Igor Dodon . In cursa s-au inscris deja mai multi candidati. Putem remarca deja faptul ca, spre deosebire de alegerile prezidentiale trecute, cand dreapta a mers in bloc, acum avem mai multi doritori. Andrei Nastase (PPDA), dar si Tudor Deliu (PLDM), aruncat in lupta de Filat, se vor bate pe acelasi segment de electorat.Sondajele o crediteaza pe Maia Sandu cu un scor mare si este aproape imposibil ca aceasta sa piarda locul doi in primul tur. Pe langa Deliu si Nastase, vor mai lua voturi din acelasi bazin electoral si unionistii Ticu si Chirtoaca.Este un semnal prost pentru electorat, aceasta cursa interna intre candidatii care se pretind pro-europeni, este un consum de resurse inutil, dar fiecare actor politic are motivatiile lui.In ultimii ani, esecurile politice pe care le-a avut blocul ACUM, constituit din partidele conduse de Sandu si Nastase, pierderea primariei Chisinaului, pierderea guvernarii au dus la acutizarea conflictelor dintre cei doi lideri politici.Pe partea stanga, Dodon are, la acest moment, ca si contracandidati pe Renato Usatii si un om de paie aruncat de Ilan Shor.Dodon beneficiaza in continuare de cateva parghii extrem de importante. Are toate structurile de forta, are Guvernul sau cu care poate lua cateva masuri populiste si are control pe zona transnistreana, de unde poate aduce "alegatori" in ziua votului.Maia Sandu beneficiaza, insa, de faptul ca in Republica Moldova s-a acumulat o stare de frustrare foarte mare. Tara este ca o oala sub presiune care fierbe la foc mic, dar care poate exploda oricand.Guvernul Chicu nu a performat, ba din contra, saracia a crescut, pandemia a lovit necrutator, seceta din agricultura si criza economica isi produc efectele. Premierul coordonat de presedintele Dodon a facut gafe peste gafe, care au iritat opinia publica. La toate aceste lucruri, se adauga si coruptia sau mai bine zis faptul ca moldovenii nu au simtit o imbunatatire in lupta pe acest front, n-au vazut schimbari reale dupa plecarea lui Plahotniuc. S-a schimbat doar "papusarul".Chiar daca acest climat este unul defavorabil actualului presedinte , acesta in continuare pleaca cu prima sansa. Si asta nu neaparat pentru ca mai are credibilitatea necesara, ci din cauza faptului ca Maia Sandu nu are forta necesara sa capaciteze toate aceste nemultumiri.Esecurile din ultimii ani si-au pus amprenta pe imaginea Maiei Sandu. Asocierea cu Dodon si instalarea guvernului cu ajutorul PSRM sub obladuirea Federatiei Rusiei si a Germaniei au lasat urme adanci. In zona electoratului unionist, aceasta a echivalat cu o tradare si asta s-a vazut cel mai bine in momentul in care blocul ACUM a pierdut Chisinaul. De obicei, primul pas pe care trebuie sa il faci in astfel de momente, pentru a recastiga electoratul este sa iti ceri scuze, sa accepti ca ai gresit, ca oamenii sa vada ca ai invatat ceva din trecut.La toate aceste lucruri, se adauga si faptul ca Republica Moldova este o tara depopulata, iar Maia Sandu pleaca cu un handicap major. O mare parte din electoratul ei se gaseste peste granita, la munca in diaspora, si prezenta acestuia la urne nu este garantata.Batalia pentru presedintia Republicii Moldova va fi una extrem de dura. Se vor arunca in lupta toate resursele, se vor incerca toate manevrele posibile. Este o batalie capitala pentru ambii lideri. Un nou esec pentru Maia Sandu echivaleaza cu iesirea din politica. Un esec pentru Dodon poate insemna pierderea conducerii partidului pe care il patroneaza si intrarea intr-un con de umbra.Maia Sandu are de infruntat un adversar puternic, Igor Dodon, dar in acelasi timp trebuie sa fie extrem de atenta la adversarii mai mici de pe partea dreapta. Campania electorala va putea duce la adancirea unor falii deja existente in randul electoratului de dreapta. Sandu trebuie sa aiba capacitatea sa ii coaguleze pe votantii lui Nastase, ai lui Deliu, ai unionistilor in turul doi si in plus sa mai aduca cateva procente. Ea inca lupta pentru recuperare, este pe locul doi si trebuie sa mai convinga un segment de electorat sa o aleaga pe ea si nu pe Dodon.Poate fi acest segment cel al PDM-ului, condus de Pavel Filip? Greu de crezut. Dupa ce ani de zile a fost un razboi la baioneta intre Sandu si fosta conducere PDM, dupa ce electoratul democrat a fost "ostilizat" si radicalizat, e greu sa crezi ca mai poti obtine voturi din acea zona?Intrebarea, la care trebuie sa raspunda Maia Sandu, e de unde va mai atrage voturi in plus fata de bazinul pro-european. Aceasta poate fi o cheie de campanie . Greu de crezut ca va gasi acel segment de electorat care sa mearga pe mana ei, dar trebuie incercat!