Iohannis: Daca cineva are impresia ca a venit primavara si s-a terminat pandemia se insala. Mergem in concedii la vara doar daca ne vaccinam

"Suntem foarte aproape de capacitatea pe care ne-am dorit-o de 100.000 de persoane vaccinate pe zi. Sunt foarte multumit de cum a decurs campania de vaccinare si pregatirile pentru aceasta etapa s-au facut intr-un timp record. Se vor deschide noi centre, vom gasi noi modalitati sa venim in intampinarea cetateanului care doreste sa se vaccineze" a declarat miercuri, 21 aprilie, presedintele Klaus Iohannis dupa vizita la centrul mobil de vaccinare din comuna Afumati, judetul Ilfov.Totodata presedintele a precizat ca masurile restrictive nu elimina pandemia, acestea dau un ragaz medicilor sa trateze pacientii in stare grava."Sa nu aiba cineva impresia ca daca a venit primavara, s-a terminat pandemia! Nu e asa! Masurile nu inlatura pandemia, doar diminueaza impactul, incetinesc raspandirea astfel incat medicii sa ii tarteze pe cei care fac forme grave. Exista o singura cale de iesiri din pandemie si aceasta e vaccinarea! Doar vaccinarea in masa ne permite sa iesim in pandemie, la vara sa facem concedii, sa mergem la concerte si la teatru. Contez pe voi toti sa participati la aceasta campanie de incurajare a vaccinarii", a mai declarat presedintele.Vaccinarea impotriva COVID-19 prin centrele mobile si prin echipele mobile incepe miercuri, iar pentru inceput caravanele vor ajunge in sapte judete. Este vorba despre Arad, Bacau, Constanta, Ilfov, Maramures, Mehedinti si Sibiu.In centrele mobile va fi folosit vaccin de la Moderna.