Iohannis, despre otravirea lui Alexei Navalnii: "O incalcare flagranta a dreptului international"

Seful statului a apreciat si vointa poporului belarus de a lupta pentru drepturile legitime si a subliniat ca alegerile nu au fost libere si corecte. Consiliul European a condamnat tentativa de asasinare a lui Alexei Navalnii, prin folosirea unui agent chimic cu caracter militar. Liderii au solicitat Federatiei Ruse sa coopereze deplin cu Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice pentru asigurarea unei investigatii internationale impartiale.In cadrul discutiilor, presedintele Klaus Iohannis a aratat ca otravirea lui Alexei Navalnii reprezinta o incalcare flagranta a dreptului international, sustinand demararea de indata, de catre Federatia Rusa, a unei anchete impartiale, ample si transparente in vederea aducerii in fata justitiei a celor responsabili."Cu privire la conflictul din Nagorno-Karabah, Consiliul European a solicitat incetarea imediata a ostilitatilor, reafirmarea angajamentului partilor fata de un armistitiu durabil si solutionarea pasnica a conflictului, care nu poate fi obtinuta prin mijloace militare sau imixtiuni externe. Liderii europeni au subliniat ca Azerbaijan si Armenia trebuie sa revina la masa negocierilor, fara preconditii. Consiliul European si-a reafirmat sprijinul pentru Grupul de la Minsk al OSCE si a solicitat Inaltului Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe si Politica de securitate sa examineze noi modalitati de sustinere de catre Uniunea Europeana a procesului de reglementare a conflictului", mai indica sursa citata.Iohannis a reiterat apelul pentru dezescaladarea conflictului si pentru reluarea dialogului politic in vederea identificarii de solutii pasnice, conform dreptului international.De asemenea, seful statului a exprimat sprijinul pentru activitatea Grupului de la Minsk si a sustinut un rol mai activ al Uniunii Europene in solutionarea crizei.