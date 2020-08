Ionel Arsene a primit de la IPS Teofan un titlu numit "Crucea Moldava". Ceremonie cu multi preoti pe scena, fara masti si nedistantati social

Potrivit informatiilor furnizate de Arsene, a primit titlul duminica, 9 august, in cadrul unei ceremonii care a avut loc in satul Radeni, din comuna nemteana Pastraveni.Soborul de preoti care a sfintit un lacas de cult proaspat construit a fost condus de Mitropolitul Moldovei, care i-a inmanat o diploma si un obiect intitulat "Crucea Moldova", "simbol al dreptei credinte in Sfanta Treime, al iubirii jertfelnice si invierii Domnului Hristos, in semn de multumire pentru sprijinirea misiunii Bisericii".Fotografiile postate de seful CJ Neamt pe Facebook arata mai multi preoti inghesuiti pe o scena, care nu poarta masti de protectie si nu respecta masurile de distantare sociala.Ionel Arsene este presedinte al Consiliului Judetean Neamt din partea PSD din 2016. Anterior, el a fost deputat in Parlamentul Romaniei, in mandatul 2012-2016, din partea PSD Neamt.Seful CJ Neamt a alocat in ultimii ani sume uriase de la bugetul institutiei pentru lacasurile de cult din judet.Arsene a fost trimis in judecata de DNA in doua dosare de trafic de influenta, pe 22 februarie 2018 si pe 6 iulie 2018. In februarie 2019, Tribunalul Neamt a decis unirea celor doua procese, intr-un singur caz.PSD, ALDE si formatiunea PPU (social-liberal)- fondata de Dan Voiculescu au anuntat pe 8 august formarea "Aliantei pentru Modernizarea Neamtului 2020", pentru alegerile locale din septembrie 2020.Liderii locali ai celor trei formatiuni sunt Ionel Arsene, presedintele PSD Neamt, senatorul Teodor Melescanu , presedintele PPU (social-liberal) Neamt, si Ion Asaftei, presedintele ALDE Neamt.