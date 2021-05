Klaus Iohannis: "Impreuna, cu rabdare si tarie sufleteasca, vom depasi aceasta teribila perioada si ne vom recapata normalitatea care ne-a lipsit atat de mult" VIDEO

"Dragi romani, ne regasim in taina sfanta a celor mai mari sarbatori crestine, o celebrare a vietii si a sperantei. Miracolul Invierii ne aduce mereu impreuna, fie ca ne aflam pe meleagurile natale sau peste hotare. Si in acest an credinta ne ramane la fel de puternica, chiar daca nu putem fi inca alaturi de toti cei dragi, din cauza pandemiei de COVID-19 care continua sa afecteze intreaga lume. Va multumesc tuturor pentru uriasul efort national destinat protejarii sanatatii noastre. Responsabilitatea celor care respecta masurile de protectie impotriva raspandirii virusului, dedicarea si sacrificiile celor care lupta in prima linie pentru a-si salva semenii, munca tuturor celor care fac societatea sa functioneze, toate acestea stau marturie ca forta natiunii noastre este de nezdruncinat. Impreuna, cu rabdare si tarie sufleteasca, vom depasi aceasta teribila perioada si ne vom recapata normalitatea care ne-a lipsit atat de mult. Va urez tuturor ca Sfintele Pasti sa va aduca sanatate si pace in suflete. Cristos a Inviat!", a afirmat seful statului.