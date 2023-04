PC cere CSAT stabilirea unui plan al retragerii din Irak

PC solicita CSAT, prin intermediul unui comunicat semnat de presedintele Daniela Popa, sa puna de urgenta in discutie un plan privind retragerea soldatilor romani din Irak.

"Intelegem implicatiile unor angajamente externe si pozitia asumata de Romania, dar stim ca am dovedit loialitate si corectitudine raportat la aceste angajamente in cei 5 ani de prezenta in Irak, in care Romania si-a platit cu morti si raniti aceste angajamente, in plus, multe dintre tarile care au participat la coalitie si-au retras deja trupele", se arata intr-un comunicat.

Liderul PC sustine ca "ce s-a facut pana acum pentru retragerea trupelor din Irak a fost doar demagogie politica", cu referire la PNL, care a cerut retragerea din Irak in vara lui 2006, renuntand apoi la initiativa.

"Aduc astfel aminte de angajamentul pe care si l-a luat anul trecut premierul, privind aducerea acasa a soldatilor romani din Irak pana de Craciun. Cred ca este nevoie de o actiune matura si responsabila politic, nu doar de declaratii. in plus, Summit-ul NATO poate oferi un moment oportun pentru punerea in discutie a prezentei noastre din Irak", a conchis Daniela Popa.