Klaus Iohannis: "Sistemele de educatie trebuie sa fie mai interconectate cu piata muncii"

"Este un fapt cunoscut ca o buna educatie iti ofera mai multe sanse in viata. Este evident valabil pentru indivizi, dar trebuie sa fim foarte constienti ca e din ce in ce mai valabil pentru societatile noastre. (...) Sistemul nostru de educatie, si nu este valabil numai pentru Romania, ci in general, pentru toate sistemele europene de educatie - sunt un pic conservatoare. (...) Trebuie sa fim mai interconectati cu piata muncii", a spus Iohannis. Presedintele Iohannis a subliniat necesitatea flexibilitatii intre statele Uniunii Europene in ceea ce priveste educatia si piata muncii."Vreau ca Romania sa aiba educatie de calitate, sa aiba flexibilitate, sa ofere oamenilor o sansa buna si o buna conexiune cu piata muncii, dar sa fim realisti, avem o singura piata, asa ca piata muncii nu ar trebui definita ca o piata de munca nationala, ci ar trebui corelata cu o piata unica. Pentru a da copiilor, studentilor, adultilor europeni o sansa buna in viata, trebuie sa fim flexibili nu numai cu sistemul de educatie nationala, ci trebuie sa crestem flexibilitatea intre statele noastre, trebuie sa dam sansa oamenilor sa studieze unde isi doresc sa studieze, dar pe de alta parte trebuie sa le oferim sansa sa-si gaseasca o slujba buna si asta are nevoie de o anumita corelare la nivel european. (...) Daca dorim sa crestem educatia in Europa, si este singura noastra sansa sa ramanem competitivi, trebuie sa facem mult mai mult cu sistemele noastre de educatie, sa lucram la detalii, sa lucram la fundamente", a afirmat seful statului.El a amintit si de proiectul "Romania Educata", aratand ca se lucreaza la acesta cu toti partenerii din scoli, universitati, sindicate, angajatori, asociatii ale parintilor si elevilor.Seful statului participa, vineri si sambata, in Portugalia, la Porto, la Summitul privind problematica sociala, la reuniunea informala a Consiliului European, precum si la Summitul UE - India, in format de videoconferinta, cu premierul Narendra Modi.