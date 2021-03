Maia Sandu, Igor Dodon si ursul pacalit de vulpe

- Convocarea consultarilor - acestea nu au avut o tema data. Presedintia a comunicat sec doar ca invita partidele la consultari, nu a spus tema. Pe parcursul consultarilor, conform declaratiilor participantilor, nu s-a discutat despre varianta de premier ci doar despre variantele: guvern functional sau alegeri anticipate.

- Mariana Durlesteanu se retrage fix in momentul in care Igor Dodon era in consultari cu Maia Sandu.

- Maia Sandu anunta la mai putin de 30 de minute de la finalul consultarilor numele candidatului pentru functia de premier

Pana ieri, Maia Sandu era in corzi. Sefa statului incasase cateva lovituri si demersul ei, de a forta anticipate prin numirea succesiva a doamnei Gavrilita pentru functia de premier , esuase. Juristii PAS si strategii partidului gresisera in demersul lor de interpretare a legii fundamentale iar Maia Sandu intrase intr-o zona gri, la limita Constitutiei.Igor Dodon formalizase o majoritate, inaintase o propunere de premier, Mariana Durlesteanu, avea baza legala pentru a-i impune presedintelui moldovean nominalizarea agreata de el.Totul s-a schimbat intr-o ora."Mana invizibila" care a actionat intr-un plan de tip "blitzkrieg" a schimbat paradigma jocului. Ce s-a intamplat? Igor Dodon a ramas fara candidat pentru functia de premier, iar Maia Sandu a avut posibilitatea sa isi nominalizeze propriul candidat.In timp ce Igor Dodon era la consultari cu Maia Sandu , Mariana Durlesteanu a anuntat pe Facebook ca renunta la candidatura sa pentru functia de premier. Practic, PSRM-Shor nu mai aveau un candidat.Anuntul facut de Durlesteanu, in momentul in care Dodon era la consultari, acesta nestiind exact ce se intampla, a pus PSRM cu spatele la zid. Socialistii si Dodon nu au mai avut posibilitatea sa vina cu alta varianta de premier, sa beneficieze de prevederile constitutionale favorabile ce dau dreptul majoritatii formalizate sa propuna presedintelui desemnarea candidatului propriu.La conferinta de presa care a urmat consultarilor dintre PSRM si Maia Sandu, Igor Dodon a parut confuz. A dat senzatia ca nu stie de retragerea lui Durlesteanu, spunand:"Noi discutam cu doamna Durlesteanu diferite scenarii. Va spun, in Parlament exista majoritate parlamentara si posibilitatea de a sustine un prim-ministru", a declarat el dupa care s-a pornit spre iesire.Imediat dupa finalul consultarilor, Maia Sandu a anuntat ca il desemneaza pe Igor Grosu, omul ei de incredere, pe mana caruia a lasat si PAS-ul.Scenariul a fost unul rapid, care a pus-o pe Maia Sandu in pozitia avantajoasa. Pasii au fost simpli:Personajul cheie - Mariana Durlesteanu. Cine a convins-o si cum a convins-o sa se retraga nu mai conteaza. 1-0 in meciul Vest-Est. Maia Sandu-Igor Dodon.Maia Sandu a jucat cinic, dar pragmatic. Nu exista dubiul ca nu a fost un scenariu bine pus la punct. Desfasurarea evenimentelor descrisa mai sus arata clar ca a fost un joc bine organizat.Sandu a ales sa fructifice sansa pe care o are datorita retragerii lui Durlesteanu si si-a nominalizat omul de incredere la functia de premier. In acest moment ii da sah lui Dodon, care daca nu va vota guvernul Grosu va pune partidul in situatia de a intra in alegeri anticipate.Maia Sandu a jucat pragmatic, a exploatat sansa creata si dovedeste ca nu se teme de folosirea oricarei arme politice. A mimat niste consultari, doar pentru a putea sa se inscrie in linia constitutionala si pentru a exploata in timp util retragerea lui Durlesteanu. Surpriza a fost foarte mare, inclusiv pentru colegii ei de partid . Inainte cu doar doua ore de desemnare, Grosu spunea ca doreste "intarirea guvernului demisionar", iar Oazu Nantoi recunoaste ca nu s-a vorbit acest scenariu in partid.Pentru Igor Dodon urmeaza zile grele. Pavel Filip il suspecteaza de blat, de intelegere facuta pe sub masa cu Maia Sandu. La fel si cei de la SHOR. Probabil, este un sambure de adevar. A fost o intelegere intre Maia Sandu si Dodon, in vederea stabilirii unui scenariu, doar ca presedintele in functie l-a pacalit pe socialist, pe ultima suta de metri.De altfel, Dodon declara: "Nu a fost o intrevedere ad-hoc, ca uite eu m-am bagat intre deputati, ca ma duc la Maia Sandu. Am mers la aceasta intrevedere convenita din timp cu un singur scop, sa incercam sa gasim solutii in interesul cetatenilor fara a merge pe diferite procese juridice, fara a merge la Curtea Constitutionala. Am avut o discutie buna de o ora si ceva, practic am convenit sa mergem la anticipate. Maia Sandu vrea repede, dar eu am spus ca mai bine in toamna, sa trecem de pandemie".Dodon a crezut ca ajunge la un compromis cu Maia Sandu, dar retragerea lui Durlesteanu si desemnarea lui Grosu au fost miscarile care l-au facut knockout pe fostul presedinte Dodon este cu spatele la zid. Daca nu voteaza guvernul Grosu, atunci se va ajunge la anticipate. Este in postura in care nu mai castiga la Curte o eventuala decizie de contestare a decretului de desemnare a lui Grosu. Au fost consultari in urma carora a urmat o desemnare. Chiar daca ele nu au respectat intru-totul protocolul privind consultarea facuta in scopul desemnarii unei persoane. A pierdut avantajul tactic avut si daca se va duce in anticipate, probabil va duce PSRM sub 25%.In acelasi timp, Dodon a pozat iar in omul politic care isi tradeaza aliatii. Increderea partenerilor politici s-a prabusit ieri. Dodon a crezut ca poate ajunge la o intelegere cu Sandu , dar aceasta l-a pacalit. Fostul presedinte ar trebui sa reciteasca povestea "Ursul pacalit de vulpe".