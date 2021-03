Ce se va intampla daca Maia Sandu va suferi un nou esec la Curtea Constitutionala?

Ce se va intampla in cazul in care Maia Sandu va pierde din nou la Curtea Constitutionala?

Maia Sandu stie la aceasta ora ca nu poate fi sanctionata pentru faptul ca incalca Constitutia. Procedura de suspendare nu poate fi urmata, PSRM si aliatii sai nu au 2/3 din voturile Parlamentului. Mai mult de atat, in cazul in care s-ar ajunge la referendum, Sandu l-ar castiga.

Maia Sandu nu se teme de presiuni externe, de demersurile diplomatilor din vest, ce ar putea-o obliga sa reintre in legalitate. Situatia politica este una speciala. Nici Vestul nu vrea ca PSRM sa isi recapete puterea. Un PSRM cu guvern functional ar insemna o pierdere pentru Sandu si recapturarea statului moldovean. De asemenea, nimeni din Vest n-ar dori sa dea banii promisi Republicii Moldova unui guvern pro-rus, ca acesta sa beneficieze de investitiile facute si sa traga capital electoral.

Presedintele in exercitiu stie ca aceasta lupta cu Parlamentul ii aduce puncte de imagine. Ea si partidul sau cresc luna de luna. Cetatenii moldoveni vor sa ii vada invinsi pe politicienii corupti din Parlament.

Nu este prima data cand Maia Sandu joaca altfel, incalcand principiile pe care le clameaza

CCM a afirmat ca:Sandu a spus ca nu tine cont de aceasta decizie si va continua sa isi urmeze strategia sa de a ajunge cu orice pret la anticipate:, a spus presedintele tarii, Maia Sandu PAS , impreuna cu Sandu, se prevaleaza de o decizie a Curtii Constitutionale din 2013 prin care se statueaza faptul ca Parlamentul poate fi dizolvat in cazul in care in 3 luni legislativul nu reuseste sa voteze investirea unui guvern Ce nu vrea sa spuna nici PAS, nici Maia Sandu este faptul ca Parlamentul nu se afla in aceasta situatie. Fostul Presedinte al Curtii Constitutionale, aflat in functie la data in care a fost emisa aceasta decizie, explica foarte bine intr-un interviu pentru portalul Deschide.md:Cu alte cuvinte, Maia Sandu nu se va putea prevala de aceasta hotarare, este intr-o alta situatie si exista un risc imens ca atunci cand va adopta decretul de dizolvare al Parlamentului acesta sa fie neconstitutional.In ultimele doua luni, Maia Sandu si juristii sai au suferit doua infrangeri severe. Prima a fost cand deputatii PAS au initiat un demers la CCM pentru a vedea daca Parlamentul se poate autodizolva, desi mai fusese un precedent. Evident, Curtea a respins demersul PAS si a reiterat pozitia sa, invocand art.85 din Constitutie.Al doilea esec, chiar mai grav, a fost saptamana trecuta cand Curtea a declarat neconstitutional decretul de desemnare semnat de presedintele moldovean. Decizia Curtii, in integralitatea sa, desfiinteaza cam toate argumentele politice folosite de Maia Sandu si o obliga pe aceasta sa reintre in limitele Constitutiei si sa respecte legea fundamentala.Presedintele statului moldovean se bazeaza pe cateva lucruri si merge inainte:Cetatenii nu mai tin cont acum ca acelasi Parlament a votat-o pe Maia Sandu in functia de Prim Ministru. Nu mai tin cont de faptul ca PAS a fost aliatul PSRM. Mai mult de atat, societatea moldoveana care este inca sub imperiul mentalitatii sovietice, care nu are inca maturitatea democratica necesara, nu este interesata de modul in care se castiga aceasta lupta, ci de rezultat. Moldovenilor nu le pasa daca Sandu incalca Constitutia, atat timp cat va ajunge la rezultatul dorit.Acest lucru nu este condamnabil in situatia actuala. Si societati mult mai dezvoltate au urmat demersuri populiste si au constat abia dupa aceea greseala facuta, vezi cazul Brexit Este greu sa ii explici cetateanului care a vazut zi de zi cum politicienii corupti se imbogatesc zi de zi pe spatele lor, ce insemna legea fundamentala a unui stat si de ce aceasta nu trebuie incalcata niciodata. Statul de drept nu se construieste cu incalcari ale legii, lucru pe care il stie si Sandu, dar acesteia nu ii pasa. Sustinerea populara pe care o are o foloseste in mod cinic, pentru a-si aduce partidul la putere.Cu toate acestea, chiar daca Maia Sandu are o sustinere mare acum, in cazul in care va pierde si a treia batalie la Curtea Constitutionala, lucrurile se pot schimba in rau.Fenomenul cel mai periculos care se va putea inregistra in urmatorii ani va fi cel inregistrat si in Romania in anii 2000.Un blocaj la nivelul statului, cauzat doar din ambitia Maiei de a ajunge la anticipate, ce ar putea duce la o degradare totala a nivelului de trai, alaturi de proiectarea imaginii de "neputincios", "incapabil", ar duce la o dezamagire totala si la cresterea popularitatii unui partid extremist, de genul celui condus de Renato Usatii.In Romania anilor 96 CDR a castigat puterea, venind pe un val mare de entuziasm. In 4 ani a reusit sa dezamageasca complet, iar romanii au avut de ales intre Ion Iliescu si extremistul Vadim Tudor.Maia Sandu incepe sa piarda incet, incet elita din Republica Moldova , pe acei oameni care stiu foarte bine ce inseamna incalcarea Constitutiei. Cel mai rau va fi cand va incepe sa piarda procente serioase din cauza faptului ca nu a reusit sa livreze pe masura asteptarilor. Un nou esec la CCM poate fi momentul de inflexiune cand lucrurile se vor indrepta spre esecul politic al Maiei Sandu.