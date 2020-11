Maia Sandu este presedintele Republicii Moldova, dupa ce l-a "zdrobit" pe Igor Dodon in Chisinau si in Diaspora. Rezultatele votului

Dupa prelucrarea a 98,69% din procesele verbale, Maia Sandu are 56,28% din voturi, iar Igor Dodon - 43,72%.In Chisinau, unde prelucrarea proceselor verbale s-a incheiat, castigatoare este tot Maia Sandu, cu 59.70% din voturi, fata de 40,30% ale lui Dodon.Diaspora a votat masiv cu Maia Sandu, aceasta avand pana in prezent un scor de 91,73%, pentru Igor Dodon votand 8,27%.LIVETEXT Maia Sandu devine noul presedinte al Republicii Moldova: Ne vom uni cu totii, avem nevoie de o societate unitaMaia Sandu s-a adresat multimii adunate la sediul PAS: "Le multumesc tuturor oamenilor care au iesit la vot, oamenii care au crezut in puterea votului lor. Ne vom uni cu totii, avem nevoie de o societate unita. Acesta este primul lucru pe care trebuie sa-l facem dupa alegeri. Prima sarcina este sa unim societatea in jurul obiectivelor comune.Cu totii vrem sa traim bine, aici, acasa, sa avem un stat care sa ne protejeze, sa lucreze pentru oameni, nu pentru hoti. Avem nevoie de o economie dezvoltata, care sa ofere oportunitati aici, acasa, asa incat oamenii nostri sa nu fie fortati sa plece departe de cei dragi. Avem aceasta agenda comuna si trebuie sa muncim cu totii asa, incat sa realizam aceste obiective".La randul sau, Igor Dodon a multumit celor care au venit la urne si a facut un apel la calm."Ma bucur ca majoritatea cetatenilor constientizeaza responsabilitatea pentru soarta tarii, acest lucru fiind demonstrat de prezenta la vot, care a fost mai mare atat in tara, cat si in strainatate. Urmeaza sa fie facute rezultatele scrutinului. Doresc membrilor comisiilor electorale sanatate si rabdare. Ii indemn pe toti la calm, indiferent de rezultatele alegerilor", afirma el.