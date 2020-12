Scandal in noul Parlament. Decanul de varsta al deputatilor a vrut sa inchida lucrarile pentru ca este obosit. Lucian Feodorov este deputat AUR si are 78 de ani

Lucian Feodorov, deputat AUR , a transmis de la microfonul Camerei Deputatilor ca el a obosit si nu mai poate conduce lucrarile, motiv pentru care propune ca deputatii sa revina la munca marti, 22 decembrie. "Propun sa ne oprim si sa continuam maine", a spus parlamentarul AUR.Din sala s-au auzit vociferari si proteste, iar liderii grupurilor parlamentare l-au abordat pe George Simion , presedintele AUR, care l-a convins pe Feodorov sa continue prezidarea sedintei.Feodorov este asistat de patru secretari de sedinta, dintre cei mai tineri parlamentari , doi secretari de la AUR, unul de la PSD si unul de la USR Lucian Feodorov are 78 de ani si este cel mai in varsta deputat. Este fost subprefect al judetului Botosani in perioada CDR, pana in 2000, si a fost ales deputat pe listele AUR in acest judet.Potrivit regulamentului Parlamentului, prima sedinta a Camerei Deputatilor si a Senatului este condusa de decanul de varsta.Articolul 2, din Regulamentul Camerei Deputatilor: "Pana la alegerea Biroului permanent lucrarile Camerei Deputatilor sunt conduse de cel mai in varsta deputat, in calitate de presedinte de varsta, asistat de cei mai tineri 4 deputati, in calitate de secretari".