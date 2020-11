Scandal intre Pro Romania si PSD, la Craiova, pe tema unei migrari in masa de la Pro Romania la PSD: "E doar o culegere de resturi"

"Marea mutare politica a Liei Olguta Vasilescu este doar o culegere de resturi", mentioneaza Constantin Iacov, secretar executiv al PRO Romania. "Stirile create de Lia Olguta Vasilescu sunt demne de legendarul Radio Erevan: "nu i s-a dat, ci i s-a furat si nu era o masina, ci o bicicleta". Doamna primar al Craiovei anunta cu mandrie faptul ca toata organizatia PRO Romania din oras, impreuna cu presedintele ei, ar fi trecut la PSD. Din pacate pentru fosta jurnalista, adevarul ii strica stirea-bomba: Catalin Resceanu nu este presedintele organizatiei, iar cei "peste 400 de membri" sunt de fapt 11 fosti membri, dati afara dupa alegerile locale. Daca oamenii care au avut rezultate proaste pentru PRO Romania sunt primiti cu mare pompa la PSD, oare pe ce oameni se baza la Craiova, pana ieri, marele partid ?", potrivit unei postari d epe pagina de Facebook a Pro Romania.Presedintele PSD Craiova, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat, vineri seara, ca organizatia Pro Romania Craiova, in frunte cu presedintele Catalin Resceanu, s-a alaturat PSD. "Nu vin pentru functii, vin pentru proiecte", a afirmat Vasilescu. La randul sau, Catalin Resceanu a precizat ca 427 de persoane au facut pasul catre PSD."Organizatia Pro Romania Craiova, in frunte cu presedintele Catalin Resceanu, se alatura, incepand de azi PSD Craiova. Nu vin pentru functii, vin pentru proiecte! Am fost de acord sa preiau proiectele sustinute de Pro Romania Craiova in campania electorala de la alegerile locale, considerand ca si cetatenii care au votat acest partid au dreptul sa fie reprezentati, chiar daca partidul votat de ei nu a atins pragul pentru a accede in Consiliul Local Municipal (...)Ca presedinte PSD Craiova le urez bun venit in echipa si mult succes", a anuntat, vineri, Lia Olguta Vasilescu.La randul sau, liderul Pro Romania Catalin Resceanu a precizat ca 427 de persoane au trecut la PSD."Impreuna cu 427 de membri PRO Romania am decis sa facem pasul catre PSD, din dorinta de a construi, impreuna cu doamna primar Lia Olguta Vasilescu, un oras in care termenii de Smart City si Green City, sa nu mai fie doar la stadiul de dorinte. In 27 septembrie, cateva mii de oameni ne-au dat votul tocmai pentru a implementa proiectele pe care le-am promis in campania electorala. PSD Craiova este garantia ca ceea ce am promis se va si intampla", a precizat Catalin Resceanu.