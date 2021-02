Vasile Dancu: PSD isi propune infiintarea unei "platforme" de stanga care sa reuneasca formatiunile din aceasta zona politica, inclusiv Pro Romania

"Ne va creste si procentul nostru pe masura ce vom integra tot mai mult zona de tineri, vom aduce oameni noi. Consiliul National va avea oameni care nu sunt membri de partid: experti din societatea civila, simpatizanti de stanga, deci vom avea chiar functii pentru acesti oameni. (...) In opozitie iti vin oameni seriosi, in opozitie poti doar sa modernizezi in partid", a declarat Vasile Dancu duminica, in emisiunea Insider Politic difuzata de Prima Tv.Liderul social-democrat anunta intentia realizarii de aliante si a unei "platforme destul de permisive" de stanga, in care fiecare formatiune sa isi pastreze identitatea, in care PSD sa fie "un dirijor al stangii si "partidul fundamental", insa fara a proceda cum s-a procedat in trecut, cand partide mari au absorbit formatiuni politice mici."Cultivam si vom cultiva, cu siguranta, o alta filosofie de stanga. Nu suntem noi singura stanga din Romania este o aroganta prea mare sa spui ca tu esti singurul de stanga, ala-i singur de dreapta, ne laudam noi pe noi. Vreau sa construiesc un bloc si vom construi, impreuna cu celelalte partide, un bloc de stanga pentru urmatoarele alegeri. Ecologistii peste tot vin in aceasta zona. Am avut si vom avea apropieri de ecologisti, de verzi, de cei din zona noastra. Mai sunt partidele mai mici de stanga. (...)", a explicat el.Vasile Dincu afirma ca "foarte multi" dintre cei care au plecat din PSD catre Pro Romania "se intorc acum" in PSD si afirma ca vede in Pro Romania "unul dintre principalii parteneri" ai PSD in viitor."Sa vedem ce forma va gasi Victor Ponta pentru a tine partidul in picioare pentru ca este greu sa tii un partid cand nu esti partid parlamentar. (...) Mie imi pare rau ca nu am reusit sa facem la ultimele alegeri generale, nu am reusit sa facem o alianta cu Victor Ponta si ceea ce s-a intamplat la Bucuresti ne-a facut sa pierdem alegerile la Bucuresti. El stie foarte bine ca noi am vrut sa facem acest lucru", a afirmat Dancu in acest context.Intrebat daca Gabriela Firea ar fi castigat al doilea mandat la Primaria generala a Capitalei daca PSD si Pro Romania ar fi reusit o alianta la alegerile locale, liderul social-democrat a raspuns: "Cu siguranta"."Asa, s-a intamplat un lucru care ne-a dezavantajat pe amandoi. Cel mai mult a pierdut Victor Ponta din faptul ca nu a facut alianta, pentru ca daca faceam alianta, el avea un partid parlamentar si un viitor pentru partidul lui, acum viitorul este incert. Noi, de asemenea, am pierdut cateva procente, procente care ne-ar fi ajutat si sa facem un scor mai mare la alegerile generale, si sa castigam Bucurestiul, ceea ce este simbolic pentru orice partid, ramane deschisa orice discutie cu orice partener pe care il avem in politica", a explicat Dancu.