Viorica Dancila il acuza pe Klaus Iohannis ca inventeaza cuvinte. Exemplu: "giroscopul"

Intreabata de moderatoarea emisiunii daca PSD ii poate reprosa greselile gramaticale, faptul ca a afectat imaginea PSD, Viorica Dancila a raspuns negativ, aratand ca si presedintele Klaus Iohannis a facut greseli."Nu cred ca poate face PSD aceste reprosuri. Sa ne uitam la declaratiile liderilor politici de la alte partide, la cele ale doamnei ministru al Educatiei, care e profesor de Romana, eu sunt inginer, sa ne uitam la declaratiile presedintelui Romaniei, care a introdus cuvinte noi in vocabularul limbii romane. Giroscopul sau sertarizare. Nu mai stiu. Am retinut cateva dintre ele. Atunci cand exista presiune, si cel mai abil jucator poate sa faca greseli", a declarat Viorica Dancila, la Digi 24 Cuvantul "giroscop" exista in vocabularul limbii romane si este definit, potrivit DEX,astfel: "Corp solid sprijinit in asa fel, incat este liber sa se roteasca in jurul axei sale. Aparat care, antrenat de o miscare de rotatie in jurul uneia dintre axe, se poate deplasa astfel incat sa nu modifice directia axei sale de rotatie. Dispozitiv care asigura stabilitatea si orientarea in spatiu a unui avion, a unui submarin etc".Klaus Iohannis a folosit termenul "giroscop" intr-o conferinta de presa in care, intrebat de ce a girat racolarile facute de PNL de la PSD, i-a spus reporterului sa repete intrebarea: "Aia cu giroscopul".