IPP: Numirea unui procuror din afara DNA ca sef al acestei structuri este de neadmis

Institutul pentru Politici Publice (IPP) sustine punctul de vedere conform caruia la conducerea DNA trebuie desemnat un procuror cu experienta in dosare importante din domeniul anticoruptiei.

Fata de fenomenul de amploare al coruptiei din Romania numai un procuror cu experienta dovedita poate conduce investigatiile necesare in dosare, Romania nefiind dispusa sa experimenteze alt fel de procurori in fruntea DNA, se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.

In ceea ce priveste renominalizarea domnului Tiberiu Nitu in functia de procuror general, IPP dezaproba ca un procuror respins de corpul de magistrati prin structura lor de reprezentare, CSM, a putut sa fie renominalizat.

"Ne-am exprima surprinderea ca presedintele Traian Basescu sa aprobe numirea domnului Tiberiu Nitu dupa ce deja a respins aceasta propunere.

In contextul in care liderii politici din Romania dar si de la Bruxelles vorbesc obsesiv despre independenta justitiei, asistam din pacate la un spectacol degradant de negocieri tip troc", se incheie comunicatul IPP.

Daniel Morar nu o vrea pe Kovesi la DNA

Fostul procuror sef al DNA Daniel Morar a transmis ca este "inadmisibil" ca in fruntea Directiei Nationale Anticoruptie sa fie numita fostul procuror general Laura Codruta Kovesi, afirmand ca aceasta pozitie poate fi ocupata numai de cineva care a lucrat in cadrul institutiei anti-coruptie pana acum.

"Eu n-am o miza personala, (...) dar nu mi-e indiferent cine e sef la DNA. Daca tot vorbim de numele vehiculate, mi se pare inadmisibil ca niciunul dintre numele vehiculate sa nu fie de la DNA.

Vorbim de doamna Kovesi sau de cine o fi. Daca DNA a progresat in acesti ani, se datoreaza procurorilor DNA si e normal ca in fruntea DNA sa fie cineva care a activat in DNA", a afirmat Morar, marti seara, la Romania Tv.

Ponta s-a razgandit din nou: Kovesi propusa sef la DNA, Nitu - procuror general

Prim-ministrul Victor Ponta a adresat o scrisoare presedintelui CSM, miercuri dimineata, prin care anunta ca a decis sa faca propuneri pentru sefia Parchetelor. Laura Codruta Kovesi este propunerea sa pentru sefia DNA, iar Tiberiu Nitu pentru functia de procuror general. Scrisoarea adresata de Victor Ponta presedintelui CSM a fost semnata marti si inregistrata miercuri la Ministerul Justitiei.

Magistratii se plang ca independenta procurorilor e periclitata de "trocul politic"

Independenta procurorului este periclitata de "trocul politic" facut pentru functiile de conducere din parchete, afirma si Asociatia Magistratilor din Romania (AMR), solicitand factorilor politici "sa inceteze imediat" orice idee de "compromis" ce vizeaza justitia.

