Ponta renunta sa desemneze procurorii sefi si anunta o noua procedura de selectie

Premierul Victor Ponta a renuntat, marti, sa mai desemneze procurorul general si procurorul sef al DNA. La iesirea de la sedinta CSM la care s-a discutat subiectul, premierul a spus ca va tine cont de opinia unanima a sectiei de procurori a CSM, iar cel care va face nominalizarile va fi viitorul ministru al Justitiei.

Victor Ponta a declarat ca nu a apucat sa faca nicio nominalizare la sedinta sectiei pentru procurori a CSM, nu a vorbit despre niciun nume, ci a propus sa se mearga pe varianta prevazuta in acest moment in lege, respectiv ministrul Justitiei sa faca propunerea, CSM sa dea aviz, iar presedintele sa numeasca procurorii sefi.

Cea de a doua varianta a fost sustinuta de CSM si anume sa se mearga pe acea procedura discutata cu Comisia Europeana care "presupune anumite etape".

"Opinia este de a merge pe o procedura de selectie cu toate acele etape. Am luat act de aceasta prevedere", a spus Ponta.

Premierul a mai precizat ca acesta a fost rezultatul discutiilor avute cu procurorii din sectia CSM si ca nu au fost avute in vedere nume de procurori.

"Am spus clar ca nu facem propuneri decat daca ne intelegem asupra procedurii. Asta e rezultatul", a subliniat Victor Ponta, adaugand ca toti procurorii care vor sa se inscrie la concurs o vor putea face.

"Probabil voi numi intai un nou ministru al Justitiei care va stabili aceasta procedura", a mai completat el.

"Nu m-am razgandit absolut deloc"

Intrebat de jurnalisti de ce s-a razgandit dupa ce a declarat in repetate randuri ca va anunta curand numele procurorilor sefi, Victor Ponta a replicat: "Nu m-am razgandit absolut deloc!".

"Tot timpul am spus ca ma consult cu sectia de procurori. Sectia de procurori are cu totul alta opinie", a adaugat el.

De asemenea, intrebat daca Ministerul Justitiei ramane la PNL, premierul a raspuns: "Sigur, de ce nu?".

"Noul ministru va trebui sa faca o procedura care sa nu fie supusa reprosurilor", a mai afirmat Victor Ponta.

Premierul a declarat ca o sa il anunte pe presedintele Romaniei ca "nu o sa avem o procedura rapida" de desemnare a procurorilor sefi.

Victor Ponta a reamintit ca el nu a nominalizat-o niciodata pe Laura Codruta Kovesi ca potential procuror sef al DNA, numele ei fiind vehiculat doar de presa. "Nu am vorbit cu doamna Kovesi de un an", a declarat premierul.

Intrebat ce s-ar fi intamplat daca CSM ar fi fost de acord sa se renunta la procedura convenita cu Comisia Europeana, Victor Ponta a raspuns ironic: "Daca si cu parca ... la gradinita".

"Nu am facut nicio propunere pentru ca nu s-a pus problema. Eu am propus o procedura directa (...) Sectia de procurori a avut o alta opinie. Nu pot decat sa o respect", a declarat premierul.

"Nu stiu cine va fi ministrul Justitiei"

Victor Ponta a mai afirmat ca nu stie cine va fi viitorul ministru al Justitiei, dar oricum el va fi anuntat inainte de expirarea mandatului sau de interimar, de 45 de zile. "Nu stiu, o sa discut cu domnul Antonescu", a punctat el.

Totodata, premierul a afirmat ca imediat ce va fi luata o decizie o sa fie informata si Comisia Europeana.

La insistentele jurnalistilor, Victor Ponta a spus ca o sa il sune pe presedintele Basescu ca sa il informeze in legatura cu decizia luata la sedinta CSM si a punctat: "presedintele este la capatul procedurii, nu putem sa il sarim in niciun fel".

Premierul a spus ca nu stie cum va arata viitoarea procedura de selectie a procurorilor sefi.

"Din moment ce nu am discutat cu domnul Antonescu cine va fi, nu am de unde sa stiu ce va face", a mai declarat el, refuzand sa spuna daca va fi un tehnocrat sau un politician.

Premierul Victor Ponta a participat marti, in calitate de ministru interimar al Justitiei dupa demisia Monei Pivncieru, la sedinta sectiei de procurori a CSM unde s-a discutat subiectul desemnarii viitorului procuror general si al procurorului sef al DNA. Desi declarase in repetate randuri ca doreste sa deblocheze situatia, asa ca va face rapid nominalizarile, Victor Ponta a cedat presiunilor venite din toate partile si a abandonat aceasta idee.

