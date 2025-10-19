Ludovic Orban spune că amenințările prea dese ale PSD cu ruperea coaliției sunt ridicole. „Nu pot să-și permită”

Duminica, 19 Octombrie 2025, ora 22:19
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban critică ieşirile publice ale unor reprezentanţi ai PSD care ameninţă cu ruperea coaliţiei de guvernare dacă măsuri propuse de social-democraţi nu sunt acceptate de celelalte partide. „Dacă mai dau zece declaraţii că o să rupă coaliţia dacă nu se întâmplă aşa cum vor, ei o să devină ridicoli”, e de părere fostul prim ministru.

„Dacă mai dau zece declaraţii că o să rupă coaliţia dacă nu se întâmplă aşa cum vor, ei o să devină ridicoli. După părerea mea, nu pot să-şi permită să rupă nicio coaliţie în momentul de faţă şi ar trebui să înţeleagă că, într-un fel, vor dobândi cât de cât o apreciere dacă sunt serioşi şi dacă, într-adevăr, participă cu adevărat la această guvernare şi chiar se implică pentru a identifica măsuri serioase care să atingă obiectivele pe care le urmăreşte această guvernare”, a afirmat Ludovic Orban duminică, la B1 Tv.

Acesta e de părere că „nu e normal ca un candidat la funcţia de prim-vicepreşedinte al PSD, să ameninţe cu ruperea coaliţiei, dacă la alegerile pentru primăria capitalei partidele partenere se prezintă într-un anume fel”.

Orban a criticat fosta guvernare PSD-PNL condusă de Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă, susţinând că aceasta a dat dovadă de „iresponsabilitate” atunci când a luat măsuri care au dus România la un deficit bugetar „la un nivel absolut de neimaginat”.

Cel mai recent când cineva din PSD a venit cu o amenințare de rupere a coaliției s-a petrecut în urmă cu numai câteva zile, când Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, care deţine şi funcţia de vicepreşedinte al PSD, a spus că actuala coaliţie de guvernare se va rupe dacă va exista un candidat comun USR-PNL la Primăria Capitalei, ea precizând că nu este normal să existe o mini-coaliţie în interiorul coaliţiei.

Subiectul alegerilor pentru Primăria Capitalei incită de altfel într-o mare măsură PSD, inclusiv șeful interimar al partidului, Sorin Grindeanu, amenințând în luna septembrie cu ruperea coaliției din același motiv.

