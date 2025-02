Puciul din PNL. Bolojan-izolat la Palatul Cotroceni

Ziua de miercuri, 26 februarie 2025, trebuia să rămână în istoria politicii din România drept un model de bune practici, o zi de resetare din temelii a metehnelor putrede de exercitare a puterii, borna de la care putea începe reconstrucția clasei politice și a modului de a face politică în România. Cu Ilie Bolojan în rolul de dirijor al acestei noi partituri pe care viitorul președinte al României putea să o perfecționeze după propriul stil. Ce a rezultat, însă, a fost un fiasco total, un film presărat cu urmăriri în trafic, mandate de aducere, cârje, dolari, arme de asalt și muniție mai ceva ca în Vestul Sălbatic.

Chemarea partidelor parlamentare la Cotroceni pentru consultări cu președintele pe chestiuni de politică externă, domeniul unde acesta este, conform Constituției României, jupânul absolut, a fost un gest menit să stârnească pe de o parte un câștig de imagine pentru liderul politic care exercită temporar această funcție, iar pe de altă parte să șteargă din memoria colectivă modul discreționar în care politica externă a României a fost administrată cel puțin în ultimii 20 de ani.

De altfel, liderul UDMR, Kelemen Hunor a descris extrem de bine această traumă generată în rândul clasei politice și a întregii societăți de către foștii președinți-”Se întâmplă prima dată de foarte mulți ani când președintele, fie și el, interimar, ne invită la dialog, la consultări în subiecte importante (...). Și cum noi nu am fost întrebați de ani de zile de politică de externă, parcă e vorba de Sfântul Graal, de care nu se atinge doar cei avizați de la Ministerul de Externe, avem posibilitatea de a spune cum vedem lucrurile”.

Dacă în mandatul lui Traian Băsescu politica externă și de apărare a României a reprezentat fie o bătaie, la propriu, între președinte și premier pe scaunul de la masa Consiliului European, în timp ce liderii europeni se uitau la noi ca la ruda cam săracă și fără maniere, care nu știe să folosească cuțitul și furculița, fie o aprigă competiție manifestată prin anunțuri smucite și intempestive de retragere a trupelor din Irak, fără consultarea partenerului strategic, în mandatul lui Klaus Iohannis lucrurile au fost ceva mai simple. Cu o simplă aruncare a paltonului pe capota mașinii, chiar în capitala Franței, înainte de întâlnirea cu președintele Francois Hollande, Iohannis a rezolvat întreaga ecuație a politicii externe pentru tot mandatul. Respectiv, se face doar cum vrea ”Împăratul”.

Astfel că, dezbaterea propusă de președintele interimar partidelor parlamentare cu privire la temele extrem de serioase aflate pe agenda viitorului Consiliu European, de la războiul și pacea din Ucraina, la politica europeană de apărare sau creșterea bugetelor pentru apărare, care vor afecta viețile tuturor europenilor deci, implicit, și pe cea a românilor, a reprezentat mai mult decât o gură de oxigen necesară pentru un electorat care este intoxicat zilnic cu tot felul subiecte puerile sau de tip fake-news. Apoi, este acuzat că nu știe cum să voteze când este chemat la urne. Un fel de extemporal la politică externă pe care partidele PSD, PNL, UDMR, USR, AUR, SOS și POT au fost invitate să îl susțină în fața românilor, după ce aceștia le-au acordat votul de încredere la alegerile din 1 decembrie.

Dar, ce să vezi! În timp ce întreaga opinie publică aștepta cu sufletul la gură pozițiile partidelor cu privire la chestiunile grave de politică externă și de apărare, Parchetul General a pus reflectoarele pe Călin Georgescu și a resetat total întreaga agendă media. Evident, activitatea procurorilor de cercetare penală trebuie să se desfășoare exclusiv conform normelor legale, doar atunci când și cum consideră procurorul de caz și nu trebuie să țină cont de temele aflate pe agenda politicului. Nu ar fi nici sănătos, nici legal să se întâmple lucrul acesta. Asta, dacă nu ar exista informații că anumiți procurori, unii chiar de rang foarte înalt, se bat pe burtă și negociază dosare cu anumite grupări influente din interiorul PNL.

Este adevărat, acuzațiile care i se aduc lui Georgescu de către procurori, precum ”instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist ori xenofob, promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter antisemit”, sunt unele extrem de grave care, în mod normal, ar trebui, teoretic, să conducă la interzicerea candidaturii acestuia de către Biroul Electoral Central sau CCR. Însă, citarea, aducerea și audierea lui Georgescu la Parchetul General se puteau face și fără scene demne de filmele de la Hollywood care, culmea, nu au făcut altceva decât să-l victimizeze și mai mult în ochii electoratului.

Nu știm dacă prin punerea sub control judiciar de către Parchetul General lui Călin Georgescu i s-a arătat ”pisica” și acesta va renunța chiar să-și mai depună candidatura la prezidențialele din luna mai, dar, cu siguranță, prin tot circul făcut în jurul acestei proceduri, până la urmă, extrem de tehnică și de plicticoasă, care a îngropat din punct de vedere mediatic consultările de la Cotroceni, lui Bolojan i s-a arătat ușa partidului. Așa că, până la finalul celor 100 de zile pe care le are de petrecut la Cotroceni, în calitate de președinte interimar al României, nu ar fi rău să înceapă să caute și o perdeluță. De unde să spună un călduros ”Adio, PNL”. Funcția de șef al PNL nu mai e disponibilă. Deși nu a fost încă definitiv adjudecată, aceasta se joacă. Și se joacă extrem de murdar. Iar pentru anumite grupări din PNL, Bolojan nu reprezintă o opțiune pentru această poziție.

Raluca Boboc este licentiata in Stiinte Politice si a absolvit masterul de Politica Europeana si Romaneasca al Facultatii de Stiinte Politice (Universitatea din Bucuresti), Institutul de Cercetari Politice, iar din anul 2007 lucreaza in domeniul analizei si consultantei politice. A participat la diverse campanii electorale (pentru alegeri locale, parlamentare, europarlamentare si prezidentiale). La nivel institutional a lucrat in cele mai importante institutii ale autoritatii publice centrale: Administratia Prezidentiala (Departamentul de Analiza si Planificare Politica), Parlamentul si Guvernul Romaniei. In perioada 2012 - 2014 a fost Consilier de Stat la Departamentul de Analiza Politica (Administratia Prezidentiala). A publicat peste 250 de analize si articole de opinie pentru diverse publicatii precum Romania Libera, adevarul.ro, contributors.ro etc.

