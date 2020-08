Eugen Teodorovici, contracandidat al lui Marcel Ciolacu pentru sefia PSD: "Daca PSD accepta ca primul pas catre reforma sa inceapa cu un mare furt, atunci nu mai exista nici speranta, nici salvare"

"PSD NU este un partid de lasi si tradatori, iar organizatiile, membrii si sustinatorii sai de la nivel local, judetean si, sper, chiar si de la centru, NU se pot preda in fata acestei imense fraude pe care unii o pregatesc de la preluarea ilegala a conducerii PSD in urma cu 9 luni! Daca PSD accepta ca primul pas catre reforma sa inceapa cu un mare furt, atunci nu mai exista nici speranta, nici salvare, caci de onoare si moralitate nu mai poate fi vorba", a scris pe Facebook Eugen Teodorovici.Acesta afirma ca si-a anuntat intentia de a candida la alegerile pentru conducerea partidului si a cerut insistent respectarea Statutului PSD in privinta drepturilor forului decizional suprem: Congresul PSD."Ma refer la dreptul de a vota orice modificare a Statutului partidului si de a decide in privinta alegerii sau revocarii conducerii PSD (pentru cei interesati, fac referire la articolele 119 si 121 din Statutul PSD in vigoare la data de 29 iunie 2019, care nici macar nu este publicat pe site-ul oficial al partidului). Asa-zisa conducere interimara, prin vocea unui asa-zis presedinte pretins fondator, fara prestanta si lipsit de << coloana vertebrala >>, a anuntat de ceva vreme o noua formula de organizare a alegerilor pentru conducerea PSD, prin motiune , adica o candidatura in echipa. Dar nu s-a grabit (in cele 9 luni!) sa adopte aceasta modificare a Statutului partidului prin votul majoritatii, adica al Congresului PSD, ci doar prin decizia Comitetului Executiv National, si aceasta luata pe fuga abia acum cateva zile, in data de 30 iulie. Tot atunci s-au stabilit si data alegerilor, pe 22 august, dar si Regulamentul privind depunerea candidaturilor (pana vineri, 7 august, ora 16.00)", a mai scris Teodorovici.Potrivit acestuia, astfel de modificari "afecteaza fundamental esenta democratiei prin lipsa de transparenta in luarea deciziilor in acest partid"."Este noua politica a unei "conduceri" interimare ilegitime care, prin actiunile sale de pana acum, nu a demonstrat decat ca urmareste transformarea PSD intr-un partid care sa serveasca scopului celor ce vor sa-l aduca la nivelul de "partid de buzunar" si sa poata servi mult mai usor intereselor politice conjuncturale. Totusi, va rog sa va puneti macar o intrebare: mai aveti sentimentul ca opinia voastra conteaza si ca va simtiti cu adevarat reprezentati de un "presedinte" interimar pe post de marioneta in mana unui ventriloc politic? Aveti incredere ca votul pentru alegerea conducerii PSD, din 22 august, va fi unul corect?", a mai scris Teodorovici in poastare.Acesta afirma ca, prin hotararea CExN din 30.07.2020, s-a modificat Statutul PSD, incalcandu-se astfel chiar prevederile Statutului de la art. 119, alin. 1, conform carora doar Congresul PSD: "adopta sau modifica, prin hotarare, Statutul PSD, cu votul a cel putin 2/3 din numarul delegatilor prezenti"."Mai conteaza, stimati colegi si membri PSD, ca prin aceeasi hotarare a CExN (NU a Congresului!) s-au adus modificari ale Statutului partidului aprobat in data de 29 iunie 2019, de la, sa zicem, minore redenumiri ale structurilor de decizie judetene, de sector si centrale, pana la modificari ale componentei structurilor de conducere ale partidului de la nivel judetean si central? Va intereseaza faptul ca acelasi CExN, actual Consiliu Politic National, a decis ca in structura centrala de conducere vor fi 16 membri, fata de 19 si a redus numarul vicepresedintilor din partea celor 8 regiuni de la doi la unul singur, renuntand si la principiul european al egalitatii de gen (prevazut in Statut la alin. 6 de la art. 119)? Daca acceptati ca reforma PSD sa inceapa cu un jaf ... noapte buna! Vreau sa cred ca sunt mult mai multi cei care vor avea curajul sa spuna NU organizarii unui congres nestatutar de catre o "conducere" interimara ilegitima! Eu imi voi depune candidatura numai in conditii de legalitate, conform prevederilor Statutului PSD", a anuntat Teodorovici.