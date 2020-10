Starea de alerta si statul neputincios

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Statul roman, macinat de deceniile in care solidaritatea clientelara a fost singurul criteriu de selectie publica, este incapabil sa gandeasca o alta strategie de raspuns la provocarea pandemica in afara restrictiilor si amenintarilor. Statul roman este pregatit sa ofere propriilor sai cetateni nu speranta intemeiata pe efort colectiv si solidaritate, ci doar bilantul macabru al mortilor si infectarilor, etalat zilnic, ca parte din exercitiul de inspaimantare profilactic.O data intervalul alegerilor locale trecut, intoarcerea la reflexele autoritare era de asteptat. Aceiasi cetateni care puteau vota, in siguranta, sunt, acum,amenintati si actioneaza iresponsabil. Absenta planificarii administrative are acoperirea juridica ideala: starea de alerta.Lipsa de comunicare este, in fapt, insasi calea de comunicare pe care statul o alege in raport cu cetatenii sai. Pentru domnul Arafat si colegii sai, cetatenii sunt o masa ce poate reactiona doar la stimulul fricii: frica de moarte este cel cel mai sigur dintre acestea. Restrictiile evocate elimina din conversatia publica datoriile pe care statul nu le onoreaza, niciodata. De la starea sistemului medical pana la mizeria abjecta din mijloacele de transport in comun.Ceea ce statul ofera este, in schimb, varianta statului militenesc: solutia trimiterii de agenti sub acoperire care sa ii ancheteze pe compatriotii lor. Scenariul este in egala masura grotesc si nelinistitor. Grotesc, pentru ca aminteste de un film comunist de serie B. Nelinistitor, pentru ca este un pas in directie erodarii libertatilor individuale.Doar un stat neputincios este pregatit sa accepte ca panaceu restrictiile permanente, spre a ascunde incapacitatea sa funciara de a organiza un raspuns adecvat. Idealul statului nostru ar fi o eterna stare de alerta, daca nu chiar o continua stare de urgenta. Referirile la coruptie sau la buna guvernare ar deveni irelevante. Ordinea fricii ar domni, oferind statului si retelelor sale impunitate.Nereformat, statul roman nu poate depasi aceasta logica in care este instalat. Criza pe care o traversam este oglinda in care vedem imaginea sa, intreaga. Acesta este statul ce tine prizonier viitorul nostru, ca natiune. Lectia incercarilor de acum este clara: fara reintemeierea sa, nu poate exista o cale de iesire din acest impas colectiv.