Corlatean, despre reorganizare: Sa se evite o retorica politica de tip nationalist-radical

Membrii comisiilor de politica externa ai Romaniei si Ungariei au convenit ca in privinta proiectelor de reforma administrativ-teritoriala si regionalizare lansate in Romania sa se evite riscul intrarii intr-o logica si retorica politica de tip nationalist-radical, care ar contrazice insesi interesele cetatenilor romani, indiferent de originea lor.

Delegatia Comisiei pentru politica externa, condusa de presedintele Titus Corlatean, s-a intalnit la Palatul Parlamentului cu delegatia Comisiei pentru politica externa din Parlamentul Ungariei, condusa de presedintele Mihaly Balla, unde au discutat despre relatiile bilaterale dintre cele doua state, se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.

Presedintele Comisiei pentru politica externa a mentionat ca decizia reformei administrativ-teritoriale apartine clasei politice romanesti, ea trebuie sa constituie expresia suveranitatii statului si sa privilegieze criteriul eficientei economice si al dezvoltarii armonioase la nivelul ansamblului Romaniei.

"Este important ca aceasta decizie sa fie luata in urma unei dezbateri publice cat mai largi si in baza unei consultari prealabile cu Comisia", a precizat Titus Corlatean.

In cadrul intalnirii au mai fost discutate evolutiile care decurg din reforma constitutionala din Ungaria, inclusiv obiectivul reprezentarii in Parlamentul ungar a minoritatilor nationale din aceasta tara, in primul rand a minoritatii romane.

Presedintele Titus Corlatean a pledat pentru ca, dupa alegerile care vor avea loc in Romania in 2012, sa fie identificata o lista de prioritati reale in colaborarea bilaterala romano-ungara, dar si in promovarea unor interese comune in interiorul UE, fundamentate pe tratatul politic de baza, pe Parteneriatul Strategic si alte documente politice si juridice bilaterale, incheiate la sfarsitul anilor '90 si inceputul anilor 2000, intre Romania si Ungaria.

