Maghiarii vor pamant (Opinii)

Cand ma pregateam sa spun ca dintre toti politicienii nostri, maghiarii sunt cei mai seriosi, isi fac treaba cel mai bine, stiu ce vor si obtin ce isi doresc, dand dovada de o consecventa si coerenta in gandire si in practica demne de a fi surse de inspiratie pentru romani, deci, cand sa ma apuc sa laud priceperea si seriozitatea maghiarilor, ma trezesc deja in plin razboi al declaratiilor, care mai de care mai traznite.

Saptamana trecuta seful CJ Covasna, Tamas Sandor, se incurca in traducere si cuvinte - in urma lui ramanand declaratia ca, intr-o prima faza, maghiarii vor iesi in strada fara arme. Cu sau fara arme, ceva nu suna bine in acea amenintare ascunsa in retractari intraductibile - apelul la nesupunere civica pentru maghiari are ceva dintr-un inceput de razboi psihologic.

Nici nu s-au limpezit prea bine apele excesului de nationalism ca in weekend au erupt altii fruntasi ai etniei maghiare. Chiar liderul UDMR, Kelemen Hunor, a vorbit despre posibilitatea ca locuitorii din Harghita si Covasna sa iasa in strada (din nou) si sa protesteze, pasnic, fata de reorganizarea administrativ-teritoriala a Romaniei.

Ciudata este in primul rand motivatia liderului UDMR - "oamenii vor iesi in strada, daca se incearca dizolvarea comunitatii maghiare". (Sic!) Nici mai mult, nici mai putin!

Daca ne amintim si de radicalismul lui Zsolt Semjen, vicepremierul Ungariei, care declara ca regionalizarea ar reprezenta o amenintare pentru etnicii maghiari din Transilvania si Tinutul Secuiesc, ai fi tentat sa crezi ca suntem la un pas de genocid in Romania, in zona judetelor Harghita - Covasna. Bomboana de pe coliva e Laszlo Tokes, care crede ca "daca nu se intrerupe politica post-Trianon si post comunism, atunci comunitatea maghiara va pieri". Fostul pastor considera ca cineva ar incerca sa-i risipeasca maghiarii in mega-judete.

Dumnezeu stie de ce ar mai fi gata si Laszlo Tokes sa faca, pentru a preintampina disparitia etnicilor maghiari de pe teritoriul Romaniei. Oricat incerci sa-i iei in serios pe acesti oameni, ceva iti spune ca o minima inteligenta ar putea sesiza imediat mascarada in care ne aflam cu totii. Udemeristii sunt speriati, intr-adevar, ca ar putea ramane fara obiectul muncii si oricum nu le-ar conveni sa isi piarda locurile din mana pe cele de pe gardul regionalizarii.

Motivele pentru care o reorganizare administrativ - teritoriala a Romaniei este imposibila in acest moment au tot fost prezentate. Printre cele mai importante fiind inutilitatea unei astfel de masuri, care ar risca sa arunce tara in haos.

Imposibilitatea de a modifica granitele teritorial administrative fara a supune unui referendum aceasta initiativa, costurile uriase care vor veni si centralizarea in care risca sa se afunde si mai rau Romania, daca acele regiuni nu vor deveni cvasi-independente si autonome.

Evident, liderilor maghiari le este frica pentru ca si-ar putea pierde reprezentativitatea in zona unde etnicii maghiari sunt majoritari. Uniunii ii este frica sa nu ramana pe drumuri, iar liderul Laszlo Tokes se teme sa nu cumva sa nu fie prezent primul la reimpartirea teritoriala a Romaniei.

Isteriile maghiarilor reprezinta doar o problema a frustrarilor reprezentantilor minoritatii maghiare, care oscileaza intre siguranta prezentului si teama de viitor. In realitate, politicienii maghiari sunt gata sa inventeze toate ratiunile din lume, pentru a-si motiva votantii la nesupunere civica.

Problema lor cea mai mare incepe insa din momentul in care sunt intrebati ce vor. Nu veti auzi clar de la nimeni ce anume doresc maghiarii din Romania. Ce i-ar face fericiti si doar pentru o zi? Altfel, se iau la tranta cu declaratii belicoase intr-o tara unde nepasarea fata de reorganizarea teritoriala exprima doar varful icebergului. Noi toti stim ca nu se va intampla, dar continuam sa vorbim despre.

Pana la urma, nu li se poate ierta usor liderilor maghiari modul in care se opun reimpartirii Romaniei in regiuni, din moment ce aceasta inseamna cresterea puterilor in teritoriu. De ce se tem cu adevarat maghiarii si mai ales de ce ameninta si fac apeluri la nesupunere civica - daca tot nu stiu exact la care parte sa joace? Nu e bine nici cu ei, nici fara ei, nici sus, nici jos, nici cu independenta, nici fara.

Altfel, ne-am putea gandi ca tot ce urmaresc etnicii maghiari ar fi "confiscarea" unei bucati din teritoriul romanesc. Iar de aici incolo. Un joc devenit de acum mult prea serios.

