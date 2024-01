UDMR: Regiunile de acum franeaza dezvoltarea economica, trebuie sa fie mai mici

Dezvoltarea economica a Romaniei este "franata" de actuala organizare a regiunilor de dezvoltare, sustin specialistii UDMR, potrivit carora regiunile ar trebui sa fie "mai mici si mai flexibile", in asa fel incat sa atraga mai eficient fondurile europene.

Potrivit unui document de lucru, prezentat, vineri, la sedinta consiliilor regionale reunite ale alesilor locali ai UDMR, care se desfasoara la Cluj-Napoca, actuala impartire a regiunilor trebuie sa se modifice, iar noua structura trebuie sa contina regiuni mai mici si mai flexibile.

"Dezvoltarea economica a Romaniei este incetinita, franata de actuala organizare a regiunilor de dezvoltare. Regiunile mai bogate au devenit mai bogate, cele sarace si mai sarace. Fortificarea actualelor regiuni de dezvoltare bate in cuie tot ce a contribuit la esecul atragerii de fonduri si la dezastrul produs in materie de dezvoltare. Cea mai proasta varianta ar fi sa ramanem cu aceste 8 regiuni de dezvoltare ineficiente. Concluzia noastra este foarte simpla, actuala impartire a regiunilor trebuie sa se modifice, iar noua structura trebuie sa contina regiuni mai mici si mai flexibile", se arata in documentul elaborat de specialistii UDMR.

Acestia sustin ca datele statistice demonstreaza ca rationamentul UDMR este corect, respectiv ca este nevoie de regiuni "mai mici de dezvoltare economica".

"Regiunile cele mai dezvoltate sunt cele care au dimensiunea cea mai redusa, regiunea Vest, respectiv Bucuresti. In cazul formarii noilor regiuni de dezvoltare economica, UDMR nu solicita altceva decat respectarea normelor europene. In baza cerintelor Regulamentului CE, formarea regiunilor se realizeaza conform unor criterii precum conditiile geografice, socio-economice, istorice, culturale si de mediu", se arata in document.

Specialistii UDMR sustin ca inzestrarea actualelor regiuni cu atributii administrative nu duce la atragerea mai eficienta a fondurilor europene.