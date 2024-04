Respect, d-le Cîrstoiu: "un medic nu abandonează niciodată"! Câți antreprenori gândesc la fel?

Nu l-am cunoscut niciodata pe medicul Cirstoiu, nu am avut nicio legatura ce el. In schimb, ca si voi, am avut ocazia sa-l vad la lucru pe scena politica damboviteana. Dupa parerea mea, responsabil e putin spus. Demn, e relevant. Integru, e potrivit. Curajos, e vizibil. Profesionist in meserie, unanim recunoscut. Implicat in viata comunitatii, e o dovada vie. Independent, pana la capat.

Ceea ce nu s-a subliniat decat mult prea putin este ca medicul Cirstoiu si sotia lui sunt (si) antreprenori. Adica, pe langa slujba de la stat, au "indraznit" sa deschida un centru medical privat. Episodul candidaturii lui mi-a adus aminte de ura continua si agresivitatea celor care nu fac sau nu-si doresc nimic mai mult decat un simplu job la stat. Sau la privat. Oamenii de afaceri, cei care misca economia, au ramas in continuare o adevarata tinta pentru cei care-i definesc corupti sau incorecti.

Acest fenomen poate fi inteles pana la un punct. Se numeste invidie. Ceea ce mi se pare de-a dreptul deplasat este ura mediului privat contra ... mediului privat. Cetateanul Cirstoiu nu a fost atacat vehement de bugetari, ci chiar de reprezentanti ai mediului privat. Si nu oricum, ci cu o "bucurie" afisata ca o mare virtute. Parca ar fi fost o descoperire stiintifica, demna de Premiul Nobel, ca cineva sa constate ca un medic poate sa lucreze o parte din timp la stat, pe un salariu normal, si sa-si rotunjeasca veniturile intr-o clinica privata, in timpul liber.

Cand ai o boala sau ai nevoie de o operatie, chiar alegi unde vrei sau poti sa te duci. Poti sa alegi sa nu te duci nicaieri, ca te duce popa pe ultimul drum. Tot contracost, ca sa vezi ghinion! Cei care aleg sa mearga la un spital de stat (e dreptul lor) au de asteptat la cozi, liste de asteptare. Pe timpul lor si pe sanatatea lor. Personal, niciodata nu am fost tratat intr-un spital de stat cum am fost tratat la un spital privat. Atunci cand un cetatean ajunge la un spital de stat, daca nu are alte posibilitati, are asteptari sa fie tratat ca la o clinica privata. Ei bine, in opinia mea, este o utopie.

Clinica privata unde medicul Cirstoiu a profesat in afara jobului de la stat nu a facut evaziune fiscala. Nu a fost acuzata de malpraxis. Nu a lasat pacientii netratati. Nu a lucrat ilegal. Probabil, o parte infima din activitatea curenta, a fost (re) directionata de la un spital de stat la clinica respectiva. Cine l-ar fi platit in plus pe medicul Cirstoiu, daca dupa ce opera 8 ore la stat statea sa scoata firele postoperator pacientilor tratati, dupa program? Intrebarea asta nu si-o pun cei care-l acuza de incompatibilitate.

Daca as fi in locul oricarui medic care lucreaza la stat, dupa fix opt ore de lucru corect, legal, implicat total intr-un spital de stat, as pune pe usa cabinetului meu urmatorul anunt: "Sunt in timpul liber, am plecat la clinica mea". Sa-i vad atunci pe pacienti ce zic. Sa-i revad zile intregi, asteptandu-ma in fata cabinetului de la stat, ca sa le inchei tratamentul, ca doar nu mai sunt o prioritate. Asta merita romanii care vor servicii premium la stat. Daca vi se pare ca sunt cinic sper sa traiti acest episod si apoi sa ma judecati. Eu l-am trait si nu judec medicii care castiga foarte bine, pe baza profesionalismului si a timpului lor liber.

Daca asteptam sa gasim un primar perfect, fara pacat, probabil suntem sub un tratament cu efecte secundare, halucinogene. Niciun candidat din lumea asta nu s-a nascut perfect, cum nu exista un om care sa nu fi gresit, cumva, undeva, candva. Din pacate, nu numai ca am ajuns sa alegem raul cel mai mic, ci am ajuns sa excludem candidati care poate au gresit cel mai putin si au facut cel mai mult bine oamenilor.

Viata politica bate filmul si politica invinge cetatatii decenti, votantii nemanipulabili, care isi traiesc viata independent de mizeriile si interesele politice. Din pacate, daca va incepe un proces privind incompatibilitatea medicului Cirstoiu si acesta va fi declarat nevinovat, nimeni nu va mai da doi bani pe decizia finala. Asa cum multi antreprenori au fost arestati pe nedrept, iar ulterior au fost declarati nevinovati, definitiv si irevocabil.

De multe ori, din nefericire, poporul roman judeca inainte sa gandeasca. Uneori, chiar sa clipeasca. Iar, daca nu traieste mai bine, nu se intreaba unde a gresit, ci gaseste alti vinovati, tot timpul. Ma bucur ca medicul Cirstoiu a demonstrat ca se poate sa ramai vertical pana la capat. Avem nevoie de antreprenori model in toate domeniile de activitate.

Dragos Dragoteanu

Certified International Property Specialist

