Maia Sandu. Revolutie morala in Bloodlands si fragilitatea fizica

Zilele acestea am celebrat 31 de ani de la Caderea Zidului Berlinului, un timp in care un zid fizic se prabusea, o lume se inalta, iar Europa vibra de emotia trairilor.Trenul istoriei va trece in Moldova pe 15 noiembrie, caci tara se afla la o rascruce de drumuri istorice si destine.Reinventarea politicului este o chestiune destul de complicata in aceasta parte a Europei, una in care discursul politic are anumite accente care nu sunt compatibile cu democratia liberala de sorginte europeana.Numele Maiei Sandu este cunoscut publicului roman de o lunga perioada de timp si mereu in note pozitive de portret. Insa zilele acestea numele sau il putem pronunta cu drag si cu speranta, caci destinul tarii sale se leaga de victoria in alegerile prezidentiale.Victoria sa in alegerile care vor veni nu va fi una strict politica, ci o revolutie de idei, o revolutie morala care aduce schimbarea intr-o lume vetusta, cenusie si dominata de coruptie. O victorie radianta a oamenilor corecti si onesti in fata unui sistem mizerabil, in fata unei mlastini morale.Vocea sa este vocea sperantelor a mii de oameni, batrani si tineri, femei si barbati, dar mai ales tineri, cei care privesc cu enorma admiratie spre chipul Maiei, unul onest si care te trateaza cu empatie. Tonul vocii sale este unul cald si e suficient sa-i asculti o interventie publica astfel incat sa iti ramana imprimat in memoria afectiva. Este omul care scrie istoria onoarei si a demnitatii politice.Nu este politicianul care exploateaza angoase, conflicte, traume istorice, diviziuni, frici, spaime, durere si derive. Cauta mereu si pledeaza pentru unitate, caci Moldova este o tara dezbinata politic si fragmentata etnic.Portretul Maiei Sandu nu poate fi trecut cu vederea, caci, in perspectiva unei victorii, va fi si o schimbare a generatiilor, dar si una de partea buna a istoriei. Daca va deveni presedinte , va fi a 4-a femeie presedinte intr-o fosta republica sovietica, dupa Dalia Grybauskaite in Lituania, Vaira Viń∑e-Freiberga in Letonia si Kersti Kaljulaid in Estonia. Desigur, un club politic select al singurelor state post-sovietice devenite functionale si democratice, membre NATO&UE.Putini stiu insa parcursul sau intelectual, politic, dar si angajamentul sau in viata politica din Moldova. In istoria si biografia sa personala nu e loc de impostura si coruptie.Nascuta intr-o localitate rurala in Falesti, raion la granita cu Romania, Maia Sandu face parte din generatia copiilor nascuti in URSS sub domnia centrala lui Leonid Brejnev (fost secretar general PCUS in Moldova) si domnia locala a lui Ivan Bodiul.Generatia sa a fost una norocoasa, caci e cea care privea cu ochii deschisi si inocenti procesul istoriei, procesul falimentului sovietic.O generatie crescuta sub timpuri, cu provocarile sale, generatie care astazi are aproape 50 de ani, dar si generatia celor care erau simpli minori care intrau in viata in momentul Caderii Zidului Berlinului, Toamnei Natiunior din 1989 si dizolvarea U.R.S.S. in 1991, generatia care a imbratisat tanara republica unionala Moldova, ducand-o spre independenta sa fragila. Intr-o scurta caracterizare cronologica, un copil al ultimei generatii a Razboiului Rece, acea generatie curajoasa si temerara care a imbratisat reforma lui Gorbaciov, perestroika si glasnostul, intr-o exuberanta stare de libertate la care visau cei inrobiti de Imperiul Raului.Isi descrie anii copilariei drept frumosi, linistiti, intr-o Moldova rurala si calma, departe de agitatia sovietica a marilor orase. Urmeaza scoala si ajunge studenta la Chisinau chiar in 1989, annus mirabilis, anul Eliberarii, anul in care la Chisinau avea loc Marea Adunare Nationala. Parcurge studiile si ajunge functionar in cadrul aparatului birocratic al ministerului economiei, consultant pentru administratie, consilier la oficiul Bancii Mondiale din Chisinau. Am zice o cariera obisnuita de functionar central ambitios.Numele sau ajunge in atentia presei abia in 2012, cand in vara tensionata a acelui an devine ministrul Educatiei in Guvernul lui Vlad Filat , figura Opozitiei in fata Regimului Voronin, care avea sa devina premier dupa 7 aprilie 2009.Un politician discret si deloc vocal, se ocupa de reformele Educatiei in Guvernul Filat, iar apoi isi pastreaza portofoliul in Guvernul Leanca (din 2013), Maia Sandu fiind un ministru asumat de catre PLDM.Anul 2015 este, probabil, unul dintre cei mai complicati din tanara istorie a Moldovei post-sovietice. Tara cunoaste o criza executiva de proportii, demisii la nivel inalt, 5 Guverne dintre care 2 interimare.Maia s-a inceput cariera politica intr-o zi de iulie 2012 ca ministru, iar tot intr-o zi de iulie 2015 devine cunoscuta drept propunerea de prim-ministru al Moldovei: un profil intelectual excelent, un om discret si competent, absolventa a unui curs de administratie la Harvard. Bref, un profil cu totul diferit in elitele politice ale Moldovei. Insa conflictele interne ale unei clase politice dominate de orgolii, afaceri si scheme de coruptie o determina pe Maia Sandu sa paraseasca PLDM si sa fondeze ulterior in 2016 un partid , un an la fel de dificil, marcat de crize politice si cererea de organizare a alegerilor anticipate, anul in care Vladimir Plahotniuc devine eminenta cenusie a Moldovei prin impunerea lui Pavel Filip la Guvern, dupa ce anterior fusese chiar el refuzat de catre presedintele Timofti.Partidul Actiune si Solidaritate incepe sa se formeze, sa creasca si sa fie validat de increderea oamenilor si a opiniei publice. Anul 2016 aduce si prima chestiune de schimbare structurala: presedintele este ales prin votul direct, fata de votul dat de parlamentari in forul Legislativ. Maia ajunge candidatul la prezidentiale in fata lui Igor Dodon , alegeri disputate si umbrite de acuzatii de frauda. Desigur, totul pe un fundal de atacuri misogine si sexiste, implicarea Bisericii si a structurilor de stat in defavoarea candidatului Sandu.Insa victoria morala este de partea Maiei, caci ea va primi aura unei sperante la care aspira o mare parte a oamenilor. Se formeaza atunci o imensa dorinta de schimbare la firul ierbii, lucru extraordinar intr-o societate marcata de lipsa unei active societati civile.Nu a ajuns premierul Moldovei in 2015, ci in iunie 2019, in urma unei aliante contra naturii, dar necesare cu PSRM, alianta care avea sa il debarce pe Plahotniuc si sa elibereze din captivitate Moldova. Din pacate, un mandat scurt, efemer, de 5 luni, insa plin de realizari, mandat sfarsit in urma unei motiuni de cenzura depuse chiar de catre PSRM. Ne-am putea intreba: de ce? Cheia este, fireste, Justitia. Guvernul a dorit sa demareze o profunda depolitizare a actului Justitiei, iar acest lucru a atras demiterea Maiei Sandu de la sefia Executivului. Ce garantie de onestitate mai mare putem cere de la Maia Sandu? Voila le reve.Profilul sau moral, intelectual, public si politic este unul superior celor mai multi politicieni din Estul Europei. Putem afirma cu toata convingerea ca intruneste toate calitatile unui om politic al Cetatii Europene: inteligenta, profesionalism, empatie, carisma.Profundul sau caracter, atasament fata de valorile Cetatii europene, impartasirea si transpunerea lor in conduita unui presedinte vor reprezenta cele mai puternice garantii de stabilitate, democratizare si prestigiu international pentru Republica Moldova. Moldova are nevoie de revolutia morala a schimbarii pe care doar un om ca Maia Sandu o poate aduce, atunci cand empatia, compasiunea, bunatatea, integritatea, corectitudinea si cinstea vor ajunge coordonatele morale ale presedintelui.Discreta, eleganta, dar simpla, tacuta, dar curajoasa, intransigenta si riguroasa moral cu ea insasi si cu cei din jur, mignona, ai crede ca aspectul sau fizic nu ar ascunde atata putere interioara de a lupta cu barbati intr-o lume misogina si intr-o societate unde politica este un for limitat rezervat unor masculi, o lume falocrata. O lume conservatoare, care accepta cu greu ideea schimbarii, mai ales una adusa de o femeie.Textul nu este unul de campanie , nu este un text asumat politic. Este doar o marturie in note personale, o scriitura subiectiva, un text care isi propune sa elogieze chipul unui om care se afla la temelia edificiului meu personal si afectiv.