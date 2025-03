Craiova si Constanta, orase-martir ale Revolutiei din 1989

Plenul Camerei Deputatilor a decis, marti, declararea Craiovei si Constantei orase-martir ale Revolutiei din 1989.

Proiectul privind declararea municipiului Craiova oras-martir a fost adoptat cu 223 de voturi favorabile, 16 impotriva si 12 abtineri, iar cel privind declararea orasului Constanta oras-martir cu 217 pentru, 14 impotriva si 20 de abtineri.

"In semn de cinstire pentru cei 30 de morti si 64 de raniti, pentru eroismul manifestat in lupta pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, municipiul Craiova din judetul Dolj se declara oras-martir", se arata in proiectul initiat de 15 parlamentari de la PNL, PSD si PDL.

Proiectul privind declararea orasului Constanta oras-martir al Revolutiei a fost initiat de parlamentarii Amet Aledin de la minoritati, independentul Mircia Giurgiu si liberalul Emilian Francu.

Camera Deputatilor este for decizional in cazul celor doua proiecte de lege.

