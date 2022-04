Turda, "Oras-martir" al Revolutiei din decembrie 1989 - proiect de lege

Plenul Camerei Deputatilor a adoptat marti un proiect de lege care are ca obiect de reglementare declararea municipiului Turda "Oras-martir" al Revolutiei din decembrie 1989.

Potrivit expunerii de motive a proiectului, "pe harta oraselor-martir din Romania ar trebui sa fie si municipiul Turda, deoarece, in decembrie 1989, acest oras a platit cu prisosinta tributul sau de sange pentru triumful Revolutiei".

"Pe baza informatiilor publice referitoare la evenimentele revolutionare din orasul Turda reiese ca, incepand cu ora 4,00 a zilei de 23 decembrie 1989 si pana la ora 22,00 a zilei de 24 decembrie 1989, in municipiul Turda au fost impuscate mortal un numar de 12 persoane (7 militari si 5 civili), alte 26 persoane (5 militari si 21 civili) au fost ranite, iar in ziua de 25 decembrie 1989 a fost impuscata mortal o persoana si au suferit vatamari corporale doua persoane", se mai arata in expunerea de motive.

Proiectul de lege a fost adoptat cu 183 de voturi pentru, trei voturi impotriva si sapte abtineri. Camera Deputatilor este for decizional in acest proiect.

