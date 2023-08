Danemarca va sprijini aderarea Romaniei la Schengen, asigura premierul danez

Viitoarea presedintie daneza a Uniunii Europene va sprijina aderarea Romaniei la spatiul Schengen, i-a transmis, luni, premierul danez Helle Thorning-Schmidt (foto) omologului sau roman Emil Boc.

Premierul Emil Boc a avut luni, la Palatul Victoria, o intrevedere cu primul-ministru din Regatul Danemarcei, doamna Helle Thorning-Schmidt, care efectueaza o vizita in Romania in perspectiva celui de-al saptelea mandat al tarii sale la presedintia Consiliului Uniunii Europene, in primul semestru din 2012.

Primul-ministru danez, Helle Thorning-Schmidt, a dat asigurari in ceea ce priveste sprijinul larg din cadrul parlamentului danez fata de aderarea Romaniei la Schengen.

"Am dat unda verde negocierii acestei chestiuni in Guvern si va asigur ca este un acord larg in Parlamentul danez, nu numai din partea Guvernului actual, dar si a celui anterior. (...) Va asigur ca, daca sunt indeplinite conditiile necesare, vom fi bucurosi sa fiti in Schengen", a declarat oficialul danez. Doamna Helle Thorning-Schmidt a sustinut totodata punctul de vedere al Romaniei ca decizia la nivel european privind aderarea la Schengen sa nu fie influentata de alte chestiuni.

Un alt subiect abordat in cadrul intrevederii a vizat contextul economic european actual generat de criza datoriilor suverane, se arata intr-un comunicat de presa remis Ziare.com.

Premierul Emil Boc a evidentiat faptul ca masurile adoptate de Guvernul roman incep sa dea rezultate, Romania avand pentru 2012 o prognoza de crestere economica de 2,1% si un deficit estimat la 1,9%.

Premierul Emil Boc a discutat cu omologul sau danez si despre obiectivul Romaniei de a trece la moneda unica europeana in 2015.

Agenda discutiilor a inclus si alte teme de interes european precum siguranta si eficienta energetica, piata unica, dezvoltarea durabila, schimbarile climatice, politica de vecinatate.

La intrevedere au mai participat ministrul Afacerilor Externe, Teodor Baconschi, ministrul Finantelor Publice, Gheorghe Ialomitianu, ministrul Administratiei si Internelor, Traian Igas, precum si secretarul de stat in MAE Bogdan Aurescu.