Razboiul barbarilor cu magarii UE (Opinii)

Aderarea Romaniei la spatiul Schengen a fost amanata pentru o perioada nedeterminata. Consiliul de Justitie si Afaceri Europene a amanat votul, din eleganta presedintiei poloneze, intrucat Finlanda si Olanda isi anuntasera deja intentia de a se opune aderarii Romaniei si Bulgariei in Schengen.

Olanda este cel mai constant opozant al nostru, inca de pe vremea cand si Germania si Franta isi facusera publice refuzul. Intre timp, nu inseamna ca celor doua mari puteri le-a trecut gandul rau, ci doar ca au fost schimbati purtatorii de cuvant ai Europei.

Trebuie sa privim aceasta problema in complexitatea ei. Criza a speriat Occidentul intr-atat de mult, incat acum sufla si in iaurt inainte de a-si mai asuma o pozitie. Iar adevarul e ca Romania este un risc.

Dificultatea oricarei discutii pornite de la refuzul acceptarii in spatiul Schengen pleaca de la datele tehnice ale problemei. Atat oficialii nostri, cat si cei straini sustin ca Romania si-a indeplinit sarcinile, rapoartele sunt corecte, in consecinta ar fi trebuit astazi sa fim membri cu drepturi depline ai Uniunii Europeni. Soc, nu suntem.

Se pune intrebarea acum, logic si de bun simt, cine este de vina? Cine va trage ponoasele pentru acest esec? Si, mai ales, este Europa vinovata, pentru ca face pasi inapoi in fata principiilor promovate chiar de ea, sau tapul ispasitor trebuie cautat doar in propria noastra ograda? Din nou, adevarul este undeva la mijloc.

Rromii sunt invocati atat de Romania, cat si de Finlanda si Olanda ca una dintre problemele principale pentru care tara noastra este tinuta in continuare la marginea Europei. Mai exact, cersetoria agresiva, infractiunile marunte si imposibilitatea noastra de a-i tine sub control.

Finlanda, unul dintre putinele state ale lumii unde drepturile omului sunt cu adevarat respectate, sustine prin vocea unui europarlamentar ca regreta ca s-au grabit sa ne accepte in UE in 2007, iar refuzul de astazi este doar o incercare tardiva de a repara raul facut atunci. Nicio sursa oficiala nu a invocat problema cersetorilor rromi ca fiind punctul de la care paharul a dat pe dinafara.

Olanda, de cealalta parte, are un cui si mai gros impotriva noastra - coruptia institutionalizata a transformat problema aderarii in Schengen dintr-o chestine tehnica, spun oficialii lor, intr-una politica. Iar aceasta nu poate fi trecuta cu vederea.

Pe scurt, Romania este descrisa ca un adevarat pericol public pentru linistea, stabilitatea si viitorul Europei. Sa presupunem ca frisoanele provocate de criza ii determina si-i obliga la scepticism. Asta insa le poate justifica incalcarea propriilor angajamente, a valorilor si principiilor? Pot ei schimba regulile jocului in timpul meciului, folosindu-se doar de scuza efectelor crizei economice si a perspectivei deloc vesele a viitorului mediu?

In principiu ar trebui sa spunem ca NU. In realitate, viata a demonstrat dintotdeauna ca o hartie nu face, in vremuri de criza, mai mult decat o vorba aruncata in vant. Pentru a judeca pe de-a-ntregul ar trebui sa spunem ca rromii nostri sau coruptia din vamile noastre sunt in aceeasi masura si problema lor.

Si Franta, si Germania, si Olanda, si Finlanda, dar si Italia - toate statele Uniunii Europene sunt la fel de vinovate de esecul integrarii noastre in spatiul Schengen pe cat sunt si politicienii nostri corupti, incompetenti si fara niciun fel de viziune sau program coerent de guvernare.

Vi-l puteti imagina pe Traian Igas adresandu-se, in orice limba a pamantului ar alege el, Consiliului de Justitie si Afaceri Europene? Ar fi dificil sa il traduci si din romana in romana, daramite din cvasi-romana intr-o limba europeana.

Asta e realitatea si contextul istoric pe care il traim. Inainte de a arunca si noi vina asupra unuia sau altuia, ar trebui sa intelegem bine ce inseamna un moment in care totul ajunge sa fie pus sub semnul intrebarii. Poate ca din aceasta cauza a declarat, asa cum a facut-o presedintele, ca prin deciziile lor Finlanda si Olanda au dovedit ca se comporta neeuropean, iar noi dam lectii de europenism, inseamna a da inca o data cu batul in balta si apoi prin gard sa asmuti lupul.

Sunt convins ca declaratia lui Traian Basescu, potrivit careia isi asuma intreaga responsabilitate pentru esecul aderarii la Schengen si nu poate invinovati pe nimeni de aceasta nereusita, de la B1 Tv, nu este decat o mostra de bravada. Altfel, nu si-ar fi permis ca in fraza urmatoare sa spuna ca noi nu avem nicio greseala, iar Finlanda si Olanda au devenit neeuropene. E ca si cum ai valida cuvintele lui Iulian Urban care incadra frust decizia drept o "magarie" a Uniunii Europene care "NUE Europa!".

