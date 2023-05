Romania autista. UE indiferenta (Opinii)

Nu ne vrea Europa sau suntem autisti la semnalele "fratilor"?. Multi cred ca nu am fost si nu vom fi pregatiti, pentru multa vreme, de statutul de membrii ai marii uniuni europene. Departarea noastra de luminozitatea tunelului european devine din ce in ce mai abrupta.

Se vede clar ca abordarea Uniunii fata de Romania tradeaza duplicitatea conglomeratului european. Seful comisiei, Barroso, printre zambete de simpatie si gratulatii la adresa "prietenului Basescu", uita practic de Romania odata cu parasirea plaiurilor carpato-danubiano-pontice. Grija tuturor pare indreptata, mai degraba, inspre salvarea zonei euro, decat catre problemele fratilor mai saraci si incapabili sa iasa din prapastie singuri.

Imaginea cu presedintele Basescu, plimbandu-se stingher in cadrul unei intalniri la nivel inalt a membrilor UE, simbolizeaza o Romanie izolata, singura, picata din intamplare in acest spatiu unit al Europei. La fel ca domnul Basescu ne simtim si noi. Fluieram printre masini, ne uitam la pasarile cerului si ne miram ca primim reforme pe paine de la Jeffrey Franks si nu de la Bruxelles.

Unde greseste Romania?

Romania, ca stat, pare ca nici nu este atenta la indicatiile primite de la Bruxelles. "Prietenul" Barroso a transmis recent un semnal extrem de clar catre tarile membre de reducere a fiscalitatii care apasa pe umerii angajatilor si angajatorilor. Dansul e constient ca fara o astfel de masura este imposibila crearea, cu adevarat, a unor noi locuri de munca. Un mesaj clar, transmis de seful guvernului european. Cum reactioneaza Romania?

Tara noastra pare mult mai preocupata de cum sa taie, decat de sfaturile lui Barroso. Nu am auzit pe nimeni, oficial de la nivel inalt, vorbind despre indicatiile portughezului. Discursul public este plin de cum sa descurajam nemunca, dar nu auzim nimic referitor la cum sa incurajam munca. Totul se reduce la salarii bugetare unitare, pensii taiate, reduceri, recalculari. Nimic concret despre mediul privat si despre cum va reusi sa supravietuiasca acesta in conditiile celei mai mari fiscalitati pe forta de munca din Europa.

Noi si Europa. Parca ne-am cunoaste, dar nu ne place sa stam la taclale. Cum sa ma simt eu ca un cetatean european, afland ca in alte tari sensul cuvantului "asigurare" se regaseste in atitudinea statului. Pot sa ma simt european, stiind ca "fratii" mei de-afara primesc ajutor de somaj in functie de asigurarea platita, direct proportional cu sumele platite?

Daca Dumnezeu ma pedepseste si ma trimite in somaj, statul nici macar nu se uita la cat am cotizat eu la fondul asigurarilor sociale. Isi indreapta privirea catre salariul minim, se uita scarbit la mine si-mi spune: "ia d-aici, atat pot atat iti dau. Fir-ai tu de asistat!". Mai poate licari in mine speranta ca macar legea va fi respectata in aceasta tara, in concordanta cu sistemul de drept european?

Nu putem avea pretentia de apartenenta la spatiul Schengen in conditiile actuale. O tara cu functionari publici platiti mizerabil nu prezinta niciun fel de garantie pentru a i se da pe mana granitele Uniunii, din cauza sensibilitatii la masa monetara a multora dintre angajatii statului. O tara in care "statul nu mai poate" se poate dovedi impotenta sa gestioneze bagajul informational si logistic al Uniunii.