Schengen - Politicienii romani reactioneaza la anuntul privind amanarea

Oficialii Ministerului de Externe dar si politicienii romani au reactionat imediat la anuntul facut de ministrul de Interne al Ungariei privind amanarea aderarii Romaniei si Bulgariei la Spatiul Schengen.

Teodor Baconschi, ministrul de Externe, a precizat ca a cerut transcrierea declaratiilor oficialului maghiar. "Am cerut ambasadei de la Budapesta transcrierea exacta a declaratiei ministrului maghiar de Interne. In momentul de fara presedintia ungara are pe agenda extinderea Schengen si asteptam intalnirea din 14 ianuarie, unde se prezinta raportul de evaluare. Daca reusim sa facem din aderarea la Schengen un obiectiv national si nu un subiect de presa, atunci vom actiona in acest sens, urmarind un plan de actiune astfel incat toate instrumentele politico-diplomatice sa fie folosite", a spus Baconschi, pentru Antena 3.

Baconschi, despre amanarea aderarii la Schengen: Informatiile nu sunt oficiale

Ministrul a precizat la Realitatea TV ca Ungaria nu a confirmat oficial pe cale diplomatica aceasta pozitie. "Trebuie sa avem declaratia confirmata cu antetul Ministerului ungar de Interne. E un proces in care ne aflam si ar trebui ca macar acum sa devina un obiectiv national(...)Nu intram in Schengen ca scor electoral pentru un partid, ci ca natiune. Au destule subiecte polemice de abordat politicienii romani. Ar fi in avantajul Romaniei sa cream un consens politic pe acest subiect", a punctat ministrul.

Tutilescu: Am citit raportul de evaluare, Romania nu are probleme

La randul sau, seful departamentului Schengen din MAI, generalul Marian Tutilescu, a declarat, de asemenea, ca a cerut o transcriere exacta a declaratiei ministrului de Interne al Ungariei, si a subliniat foarte clar ca Romania nu are probleme tehnice, o eventuala amanare fiind posibila doar ca urmare a conexarii cu Mecanismul de Cooperare si Verificare pe Justitie.

"Amanarea nu se decide nici de ministrul de Interne maghiar, nici de o entitate, ci de Consiliul pe Justitie si Afaceri Interne (JAI). Decizia nu a fost luata in momentul de fata.(...) Este o declaratie care trebuie studiata cu atentie, inclusiv declaratia domnului Viktor Orban. Nu se poate lua o asemenea decizie pana la sedinta grupului SCH-Eval , pe 14 ianuarie, si la sedinta JAI pe 20 ianuarie.

"Pana cand nu se vor valida rapoartele nu putem discuta despre o decizie, e o afirmatie, o declaratie", a precizat foarte clar Tutilescu, explicand ca procedurile nu sunt finalizate, ci urmeaza evaluarea rapoartelor tehnice pentru Romania si Bulgaria, abia ulterior urmand sa fie luata o decizie la nivel european.

"Pe considerente tehnice, Romania nu va fi amanata, doar daca se va face o conexiune cu MCV. Am intrat in posesia raportului comisiei de evaluatori, nu se face niciun fel de afirmatie privind neindeplinirea conditiilor tehnice. In grupul de lucru SCH-Eval se va vota continutul raportului(...) Dar e posibil sa se astepte raportul din vara pe MCV, e posibil, nu exclud nici eu", a mai declarat gen. Tutilescu.

Acesta a explicat inca o data ca dupa validarea rapoartelor de tara, in Parlamentul European se va lua o decizie prin vot. "Dar este posibil, daca una dintre tari are o problema tehnica, situatia sa se complice, daca Bulgaria sau Romania, una dintre tari are probleme tehnice(...)Daca cealalta tara are probleme trebuie reluata procedura de transmitere a noului raport catre PE, si cu siguranta nu ne vom mai incadra in termenul martie", a mai explicat generalul.

Politicienii romani il considera pe Traian Basescu responsabil de acest esec

Politicienii romani s-au solidarizat intr-o pozitie comuna impotriva presedintelui Traian Basescu, pe care il considera responsabil de acest esec.

Presedintele PNL, Crin Antonescu, spune ca "numai un asemenea presedinte si un asemenea Guvern" puteau rata obiectivul aderarii Romaniei la Spatiul Schengen, in opinia sa acesta nefiind un obiectiv "exceptional" ci unul aproape sigur.

"Acest presedinte si acest guvern au ratat un obiectiv major de politica externa, care nu era exceptional, era aproape sigur. Numai un asemenea presedinte si un asemenea guvern il puteau rata", a comentat Crin Antonescu la Realitatea TV, anuntul facut, joi, de ministrul de Interne al Ungariei privind amanarea intrarii Romaniei si Bulgariei in Spatiul Schengen.

"Este o decizie care a fost prefigurata de anunturile si miscarile diplomatice din ultima vreme", a mai spus Antonescu, subliniind ca "de multa vreme Romania nu mai are politica externa si ministru de Externe".

Liderul liberal mai considera ca "faptul ca presedintele Traian Basescu nu ii cere macar demisia lui Teodor Baconschi, arata ca interesele majore ale Romaniei sunt pe planul doi, altele sunt interesele pentru care ministrii sunt mentinuti in functie", si ca, in acest moment, "conteaza mai putin daca domnul Baconschi demisioneaza sau nu, e vorba de un intreg guvern".

Aderarea Romaniei la Schengen va fi amanata, spune ministrul ungar de Interne

Europarlamentarul PSD Adrian Severin, fost ministru de Externe, este de parere ca, daca intr-adevar este vorba despre o decizie a Uniunii Europene, aceasta nu este corecta. "Daca cumva declaratia ministrului de Interne maghiar survine pe baza unei intalniri a ministrilor de Interne ai UE, mie mi se pare prematura si nu este conforma cu normele europene care guverneaza in spatiul Schengen. O astfel de decizie ar fi trebui sa fie luata in prezenta ministrului roman de Interne, care ar fi trebui sa i se opuna, pentru ca nu are o baza morala sau legala", a declarat Severin, pentru Antena 3.

"Daca ministrul de Interne maghiar a exprimat opinia presedintiei Ungariei, este incorecta, pentru ca presedintia UE prezideaza, nu decide", a adaugat fostul ministru de externe, europarlamentar PSD.

De asemenea, presedintele de onoare al UNPR, Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, a subliniat ca "trebuie sa tratam cu ceva mai mult calm aceasta declaratie". "Si eu am o serie de dubii ca declaratia ministrului de Interne se bazeaza pe o decizie comunitara. Sigur, presedintia UE este exercitata de Ungaria, dar odata ce se face o astfel de comunicare publica, ar trebui sa auzim si argumentele care ar sta la baza unei astfel de decizii", a afirmat, pentru Antena 3, Diaconescu.

Basescu: Imi asum responsabilitatea pentru Schengen, dar problema mare e la justitie

Liderul comisiei de politica externa de la Senat, Titus Corlatean, aminteste ca Ungaria sprijinea, pana in urma cu cateva zile, aderarea Romaniei la spatiul Schengen si ca o schimbare atat de drastica de pozitie arata ca este vorba despre un esec al Romaniei, responsabilitatea mergand pana la varf, "la conducerea Ministerului de Externe".

Acesta este de parere ca in ultima perioada, clasa politica romana a avut o falsa argumentatie, sustinand ca intrarea in spatiul Schengen nu ar fi trebuit conditionata de progresele din justitie sau in lupta anticoruptie.

"A existat o falsa argumentatie din partea oficialilor romani in sensul in care s-a spus ca singurul criteriu riguros pentru aderare este criteriul tehnic. Ori criteriile politice, cele ce tin de functionalitea democratiei, cele care ne pot pune la adapost de riscurile coruptiei, lipsa de siguranta si incredere (...) si-au spus cuvantul", a declarat Titus Corlatean.

Ungaria sprijina intrarea Romaniei in spatiul Schengen in luna martie

Acesta este de parere ca motivul pentru care Romania nu intra in Schengen este starea democratiei romanesti, iar romanii platesc pentru modul in care tara si-a conturat "o imagine de partener corupt".

Presedintele Traian Basescu a declarat joi pentru Mediafax

ca nu cunoaste declaratia atribuita ministrului ungar de Interne privind amanarea intrarii Romaniei in Schengen. Presedintele Basescu a participat joi la o intalnire cu ministrul Finantelor, Gheorghe Ialomitianu si premierul Emil Boc, la sediul Bancii Nationale.