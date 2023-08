Summit UE: Intrarea Romaniei in Schengen, urgentata

Ministrii de Interne ai tarilor din Uniunea Europeana ar urma sa fie de acord cu intrarea Romaniei si Bulgariei in spatiul Schengen, potrivit unui raport preliminar al liderilor europeni, publicat vineri dimineata.

Concluziile primare ale summit-ului UE, de la Bruxelles, care vor fi adoptate in cursul zilei de vineri, prevad ca "toate conditiile legale au fost indeplinite pentru adoptarea deciziei ca Romania si Bulgaria sa adere la spatiul Schengen", transmite site-ul Monsters and Critics.

Summit-ul "face un apel catre Consiliul ministrilor de Interne din Uniunea Europeana sa adopte aceasta decizie cat mai curand posibil. Daca se poate, se va reveni la aceasta problema la intalnirea din martie 2012", se mai arata in document.

Romania si Bulgaria au fost anuntate, in luna iunie 2011, ca au indeplinit toate conditiile aderarii la zona Schengen, care permite libera calatorie a cetatenilor tarilor membre, fara control vamal.

In luna septembrie, cand cele doua tari au fost refuzate ultima oara, ministrul olandez al Imigratiei, Gerd Leers, a spus ca vrea sa astepte pana in luna februarie, cand va fi publicat un nou raport al Comisiei Europene, referitor la progresele inregistrate de Romania si Bulgaria.

Decizia referitoare la aderarea la Schengen va fi luata in unanimitate.

Olanda, singura impotriva tuturor

Olanda este singura tara din Uniunea Europeana care se opune aderarii Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen. Toate celelalte 24 de tari s-au pronuntat in favoarea acestei aderari.

Pozitia tarii este una izolata in totalitate. Finlanda deja si-a retras opozitia la aderarea celor doua tari la zona Schengen, potrivit Dutch News.

Presa din Olanda spune ca liderii acestei tari vor fi supusi presiunii la Consiliul European din 8-9 decembrie, pentru a accepta aderarea Romaniei si Bulgariei la Spatiul Schengen.

Initial, Olanda s-a opus intrarii Romaniei in spatiul Schengen, din cauza ingrijorarilor privind progresul insuficient in eradicarea coruptiei si crimei organizate.

Pe de alta parte, oficilalii de la Bruxelles au propus o aderare a Romaniei si Bulgariei, in doua etape: intai vor fi abolite controalele la granitele maritime si aeriene, in martie 2012, urmand ca acelasi lucru sa se intample si pentru granitele terestre, in iulie 2012.

Danemarca va sustine Romania

Danemarca va sustine ferm aderarea Romaniei si Bulgariei la Schengen si spera ca cele doua tari sa se alature zonei de libera circulatie in timpul presedintiei daneze, potrivit declaratiilor premierului danez, Helle Thorning-Schmidt, citat de Novinite.

El i-a transmis, luni, omologului sau roman Emil Boc, ca viitoarea presedintie daneza a Uniunii Europene va sprijina aderarea Romaniei la spatiul Schengen.

"Romania si Bulgaria au indeplinit conditiile intrarii in zona Schengen si ar trebuie sa le stimulam prin acceptarea lor in Schengen", a declarat Thorning-Schmidt.

Danemarca va sprijini aderarea Romaniei la Schengen, asigura premierul danez

Primul-ministru danez, Helle Thorning-Schmidt, a dat asigurari in ceea ce priveste sprijinul larg din cadrul parlamentului danez fata de aderarea Romaniei la Schengen.

Romania si Bulgaria ar fi trebuit, initial, sa intre in Schengen in primavara lui 2011, dar atunci s-au lovit de refuzul Frantei si Germaniei, care au invocat tot criterii legate de coruptie si de crima organizata.

