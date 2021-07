Nou blocaj in coalitia de guvernare privind Sectia Speciala. UDMR nu accepta variantele USR PLUS si PNL. Barna: Asumarea raspunderii e o varianta

Kelemen Hunor: Asta este

Barna: Asumarea raspunderii este o varianta

La finalul discutiilor de miercuri, ministrul Justitiei Stelian Ion a acuzat UDMR ca "nu respecta" programul de guvernare. "Coalitia functioneaza extraordinar de bine, mai putin capitolul Justitie. La capitolul Justitie, PNL USR PLUS avem aceeasi opinie, in sensul in care saptamana viitoare ar trebui sa convocam sesiune extraordinara pentru desfiintarea SIIJ si refacerea competentelor asa cum spune si Comisia de la Venetia, cum prevede proiectul Guvernului. UDMR are alta opinie. Mi se pare total inacceptabil ca UDMR nu respecta programul de guvernare, incearca varianta de a pacali cumva electoratul in sensul in care ne facem ca desfiintam SIIJ dar il refacem in cadrul unei sectii din Parchetul General. Nu ne putem face ca respectam programul de guvernare", a declarat Stelian Ion, potrivit Agerpres."Sunt dezamagit. Observ ca UDMR merge aproximativ pe linia pe care a mers, din pacate, pentru ca a facut anumite compromisuri, dar doar pe jumatate, in sensul in care sunt de acord cu desfiintarea SIIJ, dar cu aceeasi Marie cu alta palarie", a mai adaugat Stelian IonDe cealalta parte, intrebat despre afirmatiile lui Stelian Ion, liderul UDMR Kelemen Hunor a raspuns ca si el a fost de multe ori dezamagit."Ma rog, asta este. Si eu de foarte multe ori am fost dezamagit, am reluat colaborarea cu foarte multi, eu inteleg pozitia lui. Nu este singur in coalitie", a afirmat liderul maghiar.Kelemen Hunor a subliniat apoi pozitia partidului in privinta SIIJ, precizand ca dosarele ar trebui mutate la Parchetul General, nu la DNA, asa cum doreste USR-PLUS si PNL."Avem un amendament depus la Comisia Juridica (n.red. din Senat ) care spune ca magistratii vor fi anchetati de o sectie existenta la Parchetul General, sectia de urmarire penala si criminalistica. Propunerea noastra este sa nu repetam greselile trecutului. UDMR are un singur vot. E depus de UDMR, nu de coalitie. In comisie se poate trece acest amendament sau nu. Daca pica, noi vom sustine varianta guvernului. Daca nu trece se va face o alta procedura pentru ca vorbim de o problema de bicameralism. Nu exista niciun blocaj, cu totii suntem de acord cu desfiintarea Sectiei", a adaugat Kelemen Hunor.Vicepremierul Dan Barna a declarat si el ca "SIIJ trebuie desfiintata fara alte floricele", insa a subliniat ca "UDMR au un alt punct de vedere". Acesta a precizat ca negocierile vor continua in zilele urmatoare si ca asumarea raspunderii din partea Guvernului ar putea fi o varianta pentru a trece legea de desfiintare a SIIJ fara amendamentul UDMR."Inca cautam o solutie. Citim diferit avizul Comisiei de la Venetia. Stelian Ion a prezentat clar pozitia Comisiei de la Venetia. SIIJ trebuie desfiintata fara alte floricele. Colegii de la UDMR au un alt punct de vedere. Continuam zilele urmatoare prin care acest obiectv al coalitiei va fi dus mai departe.Pozitia USR-PLUS si PNL era aceea ca nu putem desfiinta SIIJ schimband o eticheta de pe usa. Pozitia noastra e cea si sustinuta de avizul Comisiei de la Venetia. Magistratii sunt beneficiarii egali ai justitiei.Asumarea raspunderii ar putea fi una dintre variante. E un subiecta inca in desfasurare", a declarat Dan Barna.